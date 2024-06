Derby di Spagna e Italia: un posto dove guardare le partite di Euro 2024 oggi

Giovedì (20/6) è il giorno delle partite forti di UEFA Euro 2024, tra cui spicca il derby tra spagnoli e italiani, che conclude il secondo turno del Gruppo B.

Col passare del tempo, le partite del Gruppo C si giocheranno per prime, con l’Inghilterra che finora potrà festeggiare solo tre punti. Il colpo di testa di Jude Bellingham per i “Tre Leoni” è bastato per vincere sui serbi (1-0), anche se la squadra di coach Gareth Southgate non è rimasta soddisfatta della sua prestazione e ha sfinito i suoi tifosi prima del seguito. Alle 19 si svolgerà la partita d’esibizione tra Danimarca e Inghilterra, che da oggi potrà qualificarsi al secondo turno se vince e non c’è nessun vincitore nella partita Slovenia-Serbia.

Serbi e sloveni giocano alle 16:00. La squadra di Sporar, Cerin e Verbeek vuole vincere questo derby balcanico perché deve affrontare gli inglesi nell’ultimo turno e c’è una logica che dice che le cose sono difficili, non importa quanto moderata sia la favorita in questo momento. Parlando di giocatori del Panathinaikos, ce ne aspettiamo quattro in questa partita, dato che Filip Mladenovic sostituirà Kostic nella formazione titolare della Serbia, con quest’ultimo infortunato e assente per il resto del torneo.

Gli organizzatori hanno riservato la partita più commerciale per il resto della giornata, con due delle tradizionali potenze del calcio europeo, Spagna e Italia, che puntano a un pareggio per 2-2 che vedrà una delle due avanzare alla fase successiva. Il pareggio infantile dell’Albania contro la Croazia ieri, mercoledì, dà l’opportunità alla Roja o alla Squadra Azzurra – sempre vincente – di schiarirsi le idee nel finale, far riposare i giocatori e guardare verso il ko. È chiaramente una partita molto difficile da prevedere, con tre pareggi in cinque partite nei quattro Europei precedenti.

Le partite di oggi: