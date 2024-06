Gli specialisti nordcoreani intendono partecipare ai “lavori di restauro” nelle zone occupate dell’Ucraina

La Corea del Nord invierà forze militari di costruzione e ingegneria il prossimo luglio per partecipare ai “lavori di restauro” nella regione occupata di Donetsk, ha riferito il canale televisivo sudcoreano Chosun.

Il canale televisivo ha citato un funzionario sudcoreano che ha affermato che la Corea del Nord invierà una grande forza ingegneristica nella regione di Donetsk già a luglio per ripristinare le infrastrutture.

L’esercito nordcoreano ha dieci brigate di genieri e Chosun stima che la Corea del Nord potrebbe ricevere fino a 115 milioni di dollari all’anno dalla Russia se inviasse tre o quattro brigate di genieri nella parte occupata dell’Ucraina.

Nel frattempo, l’Istituto statunitense per lo studio della guerra (ISW) non ha ancora ricevuto rapporti sulle intenzioni militari della Corea del Nord di impegnarsi in operazioni di combattimento in Ucraina, ma il supporto tecnico diretto alla Corea del Nord potrebbe liberare le forze di combattimento russe per operazioni di prima linea e facilitare gli sforzi russi per espandere le infrastrutture militari e le fortificazioni nei territori ucraini occupati.