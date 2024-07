“Distorcono il processo stabilito dalle urne”.

L’ex candidata governatrice di RM ha affrontato, sui suoi social network, le critiche sollevate dal risultato elettorale in Venezuela.

questo lunedì, Karina Olivaex candidato alla carica di governatore del Distretto CapitaleHa difeso i risultati delle elezioni presidenziali in VenezuelaIl che ha dato la vittoria all’attuale capo dello Stato, Nicolas Maduro.

Maduro è al potere dal 2013 È stato rieletto per il terzo mandato consecutivo Questa domenica. Ha ottenuto il 51,20% dei voti (5.150.092), secondo il primo bollettino ufficiale del Consiglio Elettorale Nazionale.

Cosa ha detto Karina Oliva?

In InstagramOliva ha fatto riferimento alle critiche sollevate dal risultato elettorale, con diversi leader mondiali che hanno messo in dubbio la trasparenza e la legittimità del processo elettorale, descrivendolo come una frode E sottolineatelo Non riflette la volontà del popolo venezuelano.

“Settimane fa, l’opposizione venezuelana ha affermato che non avrebbe riconosciuto i risultati a meno che non avesse vinto. curioso? NO“È un meccanismo per screditare il processo approvato alle urne”, ha scritto l’ex attivista della comune nel post che ha allegato alla foto dei risultati.

Posizione del governo

Per quanto riguarda le elezioni venezuelane, il presidente Gabriel Buric ha avvertito che i risultati presentati dal Consiglio Elettorale Nazionale del Venezuela danno la vittoria a Nicolas Maduro. “È difficile credergli”Sottolineando che il Cile non riconoscerà “nessun risultato che non possa essere verificato”.

Ha aggiunto: “Il regime di Maduro deve capire che i risultati che pubblica sono difficili da credere alla comunità internazionale, e soprattutto al popolo venezuelano, compresi milioni di venezuelani in esilio. Chiediamo la massima trasparenza dei verbali e del processoIl Presidente ha indicato nel suo resoconto