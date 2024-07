Euro 2024 | Italia-Croazia: la formazione prevista

La Nazionale italiana affronterà questa sera la controparte croata nell’ultima partita del Gruppo Due della Coppa delle Nazioni Europee 2024, poiché alla Nazionale italiana serve un punto per garantire la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Dopo la sconfitta per 0-1 contro la Spagna agli ottavi, il tecnico Luciano Spalletti sembra determinato a dare una svolta a Lipsia, contro una Croazia che ha bisogno di una vittoria per assicurarsi la qualificazione agli ottavi.

Spalletti probabilmente mancherà gli sforzi del terzino sinistro Federico Di Marco, che ha riportato un infortunio al polpaccio contro la Spagna e ha lasciato l’allenamento nel fine settimana. Lunedì mattina il fuoriclasse dell’Inter si sottoporrà a un test di forma fisica, ma se non dovesse sottoporsi al test, il candidato più probabile per subentrare è il suo compagno di squadra Matteo Darmian.

Brian Cristante della Roma giocherà un doppio ruolo di perno a centrocampo con Jorginho, consentendo a Nicolò Barella di giocare in una posizione più offensiva dietro l’attaccante principale. In panchina dovrebbe sedersi Lorenzo Pellegrini.

Sembra che Andrea Cambiasso della Juventus sostituirà David Fratesi sulla fascia destra, con l’attaccante del Genoa Matteo Rettigi che ha ricevuto la candidatura per sostituire Gianluca Scamaca in attacco.

Al portiere Gigi Donnarumma, ai difensori centrali Riccardo Calafiore, Cristante e Pellegrini basta un cartellino giallo per essere squalificati.

Anche il tecnico della Croazia Zlatko Dalic ha perso la pazienza dopo il 2-2 contro l’Albania. Due dei quartetti difensivi che hanno iniziato la partita contro l’Amburgo probabilmente siederanno in panchina, mentre Josip Sutalo e Josko Gvardiol dovrebbero restare al loro posto. Gvardiol potrebbe spostarsi nella posizione di terzino sinistro per sostituire Ivan Perisic, con Marin Pongrasic del Lecce che assumerà la posizione di difensore centrale.

Probabilmente Marcelo Brozovic siederà in panchina, con Luka Modric e Mateo Kovacic a centrocampo. In attacco, probabilmente Luka Socic e Mario Pasalic parteciperanno per supportare Andrej Kramaric.

Formazione prevista per la partita

Italia (4-2-3-1) Donnarumma; Darmian, Calafiore, Bastoni, Di Lorenzo; Georginio, Cristante; Chiesa, Barella, Cambiasso; Ritojoy

Croazia (4-2-3-1) Livakovic; Gvardiol, Pongrasic, Sutalo, Stanisic; Modric, Kovacic; Kramaric, Sučić, Pasalic; Budimir

Steve Mitchell | GIFN