DOOM Eternal aggiunge finalmente il supporto Mod ufficiale su Steam, con il supporto di Microsoft Store in arrivo

id Software ha annunciato oggi durante il live streaming del QuakeCon 2024 che DOOM Eternal riceverà finalmente il supporto ufficiale per le mod quasi quattro anni dopo il suo rilascio iniziale.

Secondo Pubblicato sul blog dello Slayers Club di BethesdaL’aggiornamento DOOM Eternal 6.66 Rev 3 aggiunge la possibilità di attivare le mod di supporto tramite il ramo beta di Steam. Il supporto per la versione di Microsoft Store verrà aggiunto “presto”, senza menzionare la versione per console.

DOOM Eternal ha finalmente il supporto per le mod. Credito immagine: Bethesda Slayers Club

Chi sceglie di iscriversi al ramo beta potrà creare e pubblicare modifiche originali tramite il programma idStudio Beta, che potete vedere qui sopra. Potresti Trova le lezioni di idStudio Inoltre la guida all’installazione è qui.

Si prevede che l’aggiunta di mod aggiunga più vita a DOOM Eternal, che ha ancora una forte comunità dopo il lancio. DOOM Eternal è stato pubblicato per la prima volta nel 2020 e ha ricevuto elogi per la sua vasta campagna per giocatore singolo e la solita straordinaria azione di tiro.

“Eternal fa il suo cappello a DOOM 2 in particolare, basandosi anche su ciò che ha reso il recente riavvio una boccata d’aria fresca per il genere”, abbiamo scritto nella nostra recensione all’epoca “Se giochi a DOOM da alcuni anni o qualche decennio, DOOM Eternal richiede la tua attenzione.

Da allora i fan attendono il supporto ufficiale per le mod di DOOM Eternal I file di gioco caricati sul backend di Steam indicavano la funzionalitàe attende con impazienza la possibilità di aggiungere nuove mappe, livelli e armi.

“Questa è la prima volta che idtech è ufficialmente modificabile da molti anni ormai? Oh mio Dio. Ne parlano da anni ma pensavo che non l’avrei mai visto accadere. Il motore Eternal ha molto potenziale e ora la community di modding può trarne il massimo vantaggio invece di… limitarlo”, ha scritto un fan entusiasta in risposta all’annuncio. “Abbiamo visto accenni a ciò in SteamDB, ma non mi aspettavo che ci fornissero anche gli strumenti. È come un sogno febbrile.”

Il supporto per le mod non è stata l’unica novità emersa dal QuakeCon. Bethesda ha anche annunciato versioni aggiornate di DOOM e DOOM 2 con supporto multiplayer ampliato, nuovi contenuti e altro ancora. Per ulteriori informazioni, puoi dare un’occhiata a tutti i più grandi giochi in uscita nel 2024.

Kat Bailey è la direttrice delle notizie di IGN e co-conduttrice di Nintendo Voice Chat. Hai qualche consiglio? Inviale un messaggio diretto a @the_katbot.