Loftus-Cheek spiega le differenze tra la vita in Italia e in Inghilterra

Milano Centrocampista e Nazionale inglese Ha spiegato le principali differenze tra la vita in Italia e quella in Inghilterra, sottolineando che c’è “più passione” intorno al calcio fuori casa.

L’ex centrocampista del Chelsea ha rilasciato un’intervista approfondita La Gazzetta dello Sportpubblicato domenica.

Lo è diventato adesso Poco più di un anno fa L’ex nazionale inglese si è trasferito da Stamford Bridge a San Siro. Nei dodici mesi successivi, Loftus-Cheek si è affermato come titolare della prima squadra sotto Stefano Pioli, ma ora affronta una nuova sfida sotto la guida del nuovo allenatore Paulo Fonseca.

Loftus-Cheek ha insistito sul fatto che il suo trasferimento al Milan è andato liscio, grazie in gran parte a una serie di ex giocatori del Chelsea che attualmente giocano in Serie A.

Ha anche notato che c’è “più passione” attorno al calcio a Milano rispetto alla capitale, Londra.

“Mi piace vivere con il flusso della vita, mi piace vivere il momento”, ha detto il 28enne La Gazzetta dello Sport.

“All’inizio mi concentravo solo sul calcio, ora mi rendo conto che c’è di più. A Milano ti rendi conto di quanta passione c’è per il calcio, mentre a Londra è un po’ diverso c’è più libertà di uscire senza essere riconosciuto.

Loftus-Cheek è abituato alla vita nel centro di Milano, ma ammette che vivere lontano dalla sua famiglia è stato un adattamento difficile.

“Adoro i palazzi di Milano. Abito vicino al Duomo e lì si respira lo spirito della città storica. Sono venuto qui da solo, e mi manca un po’ la mia famiglia e il mio cane, è un doberman. L’ho lasciato con mia madre, e non li vedo molto spesso.”

“Ho cambiato paese, ma mi sono adattato rapidamente. Conoscevo Vic e Olly. Tomori E Jiro“I giocatori sono stati molto disponibili. Sono abituato ai cambiamenti, ma ho giocato ovunque in campo”.