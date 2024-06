È stato identificato un fossile di rettile marino artico risalente a 246 milioni di anni fa

Il fossile originale di una vertebra di notosauro della Nuova Zelanda. Benjamin Kerr

I notosauri erano predatori eleganti

A quel tempo, la Nuova Zelanda si trovava sulla costa antartica, al confine con un gigantesco oceano chiamato Panthalassa.

Milioni di anni fa si verificò un evento catastrofico di estinzione di massa, rimodellando l’antico mondo oceanico. Questi disturbi ambientali rappresentavano un’opportunità e i rettili furono i primi a coglierla.

Molto prima che i dinosauri governassero la terra, i mari appartenevano ai rettili. Tra questi, la Sauropterygia regnava sovrana. Questo gruppo altamente diversificato è sopravvissuto per più di 180 milioni di anni.

Questi antichi notosauri erano lontani parenti dei plesiosauri dal collo lungo (parte di questo gruppo). Erano predatori eleganti con corpi lunghi e arti simili a pagaie.

I notosauri avevano teschi piatti, il che li rendeva ideali per la caccia. Questi teschi erano rivestiti con denti affilati e appuntiti, che li rendevano ideali per catturare pesci e calamari mentre nuotavano negli antichi oceani.

“Il nothosauro trovato in Nuova Zelanda è più antico di 40 milioni di anni rispetto ai più antichi fossili di sauropterigi precedentemente conosciuti nell’emisfero australe. Abbiamo dimostrato che questo antico rettile marino viveva in un ambiente costiero poco profondo brulicante di creature marine”, ha affermato Benjamin Kerr il Museo dell’Evoluzione dell’Università di Uppsala e autore principale all’interno di quello che allora era conosciuto come il Circolo Antartico.