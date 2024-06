Snapchat sta aggiungendo strumenti basati sull’intelligenza artificiale per creare effetti di realtà aumentata

chiacchierata istantanea azienda principale pop Ha lanciato nuovi strumenti di intelligenza artificiale (AI) che aiutano gli utenti a creare effetti di realtà aumentata (AR).

Questi strumenti consentiranno ad artisti e sviluppatori di creare effetti di realtà aumentata in poche ore, non in settimane, ha riferito Reuters menzionato Martedì (18 giugno), citando la sua intervista con il CTO di Snap Bobby Murphy.

Le nuove aggiunte a Snap includono: Strumenti che aiutano gli sviluppatori AR a creare obiettivi basati sull’intelligenza artificiale che gli utenti di Snapchat possono quindi aggiungere ai loro contenuti; un assistente AI che risponderà alle domande degli sviluppatori; Uno strumento che consente agli artisti di creare immagini 3D semplicemente scrivendo suggerimenti; E strumenti che lavorano per costruire obiettivi più realistici che si adattino al movimento e all’illuminazione del contenuto a cui vengono aggiunti, secondo il rapporto.

Schiocco amministratore delegato Evan Spiegel L’azienda ritiene che la realtà aumentata sarà “uno degli sviluppi più importanti che il mondo abbia mai visto nel campo dell’informatica”, ha affermato la società ad aprile.

Gli inserzionisti utilizzano gli strumenti di realtà aumentata dell’azienda per creare un’esperienza di acquisto più coinvolgente attraverso vetrine virtuali ed esperienze di prova. Viene utilizzato anche dai creatori per aumentare le opportunità di monetizzazione e dagli utenti della piattaforma per giocare con gli obiettivi, ha affermato Spiegel il 25 aprile durante la conferenza sugli utili trimestrali dell’azienda.

“Oggi i nostri prodotti e servizi di realtà aumentata stanno avendo un impatto significativo su larga scala”, ha affermato Spiegel. “In media, più di 300 milioni di persone interagiscono con la realtà aumentata ogni giorno su Snapchat. La nostra community utilizza le lenti AR in media miliardi di volte al giorno e la nostra comunità di creatori AR ha creato milioni di lenti utilizzando il nostro software Lens Studio.

A maggio, Spiegel ha affermato che Snap stava aumentando la propria spesa in intelligenza artificiale e machine learning (ML) per soddisfare le esigenze degli inserzionisti che cercano di incentivare acquisti istantanei sulla piattaforma di social media con l’aiuto di funzionalità ML, AI e AR.

Anche altre aziende stanno adottando strumenti di intelligenza artificiale e realtà aumentata per potenziare funzionalità che aiutano i consumatori a determinare la taglia dei loro vestiti quando acquistano online e a scegliere i prodotti che preferiscono con l’aiuto di strumenti di prova virtuale.

L’esperienza della realtà aumentata viene utilizzata anche dai venditori di prodotti di bellezza per contribuire a colmare il divario di fiducia degli acquirenti online.