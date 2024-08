È stato riferito che Arm sta sviluppando un’unità di elaborazione grafica per giochi in Israele che competerà con NVIDIA e Intel – GIGAZINE

È stato riferito che il gigante dei semiconduttori Arm sta sviluppando una GPU in Israele che competerà con NVIDIA e Intel. Secondo i media stranieri Globes, Arm ha un team di progetto in Israele composto da circa 100 ingegneri.

Il gigante britannico dei chip ARM sta sviluppando una GPU in Israele – Globes

I rapporti indicano che Arm sta lavorando allo sviluppo di un’unità di elaborazione grafica per i giochi in Israele per competere con Nvidia e Intel | L’hardware di Tom

Fino ad ora, invece di sviluppare o produrre i propri processori, Arm ha sviluppato software proprietario, sviluppato i propri chip e li ha venduti ad aziende come Qualcomm, MediaTek e Apple. Le aziende che acquistano la tecnologia Arm sviluppano chipset adatti alle loro esigenze specifiche.

È stato riferito che Arm sta sviluppando GPU da gioco nella sua base di sviluppo a Raanana, in Israele. Secondo Globes, il Global Graphics Processing Group del Raanana Development Center sta assumendo quasi 100 ingegneri di sviluppo di chip e software per lavorare sullo sviluppo di GPU per videogiochi.

Inoltre, Arm ha dichiarato di non commentare voci o speculazioni, quindi la GPU è in fase di sviluppoUnità di elaborazione grafica discretaDettagli come se questo sia il caso o meno non sono stati rivelati.



Inoltre, il media straniero Tom’s Hardware ha dichiarato: “Arm sta sviluppando un’architettura per GPU discrete, e c’è la possibilità che venga adottato un formato tradizionale che altre aziende possono concedere in licenza. Molte GPU discrete finora sono state x86/anche se “Solo funziona su processori x86-64 e la GPU sviluppata da Arm può anche consentire l’utilizzo di GPU discrete in Windows progettato per l’architettura Arm.”

Secondo le persone coinvolte, Arm prevede di rilasciare processori AI per i propri server per competere con NVIDIA, nonché processori AI per PC che possano competere con i processori Intel e AMD.