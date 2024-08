Bastion Shine NZ promuove Toby Sellers a CEO mentre Simon Curran si dimette per perseguire una nuova impresa – Brief della campagna

| Scritto da Ricky Green |

Bastion Shine ha annunciato la promozione dell’amministratore delegato Toby Sellers (in alto a sinistra) a CEO mentre Simon Curran (a destra) si dimette dalla carica di CEO per lanciare una nuova opportunità personale negli Stati Uniti

I venditori assumeranno da ora in poi la posizione vacante lasciata da Curran e riferiranno a Cheok Chiang, CEO di ANZ presso Bastion.

Sellers è entrato a far parte di Bastion Shine nel 2022 come direttore esecutivo del business creativo. Sellers è un’agenzia senior leader con 25 anni di esperienza di lavoro in Nuova Zelanda e nel Regno Unito con aziende leader a livello mondiale. La sua carriera è iniziata al DDB Aotearoa prima di trasferirsi al DDB Londra (ora Adam & Eve DDB). Mentre era a Londra, trascorse anche del tempo con Havas e McCann.

Ritornato in Nuova Zelanda nel 2011, Sellars si è unito all’FC Barcelona dove ha trascorso 11 anni in posizioni senior ed è stato È stato promosso amministratore delegato nel 2019.

Sellers è noto per la sua capacità di costruire culture del lavoro ad alte prestazioni e partnership a lungo termine con i clienti che portano a un successo aziendale sostenibile. È anche un sostenitore del potere che la creatività può apportare a un’azienda quando un’idea trasformativa viene accolta nel cuore di un’organizzazione.

La sua leadership ed esperienza in gruppi di marketing integrati saranno fondamentali poiché Bastion Shine continua a portare avanti la sua missione di dare potere a persone, marchi e organizzazioni.

“L’esperienza e la forte leadership di Toby saranno fondamentali mentre cresciamo, diversifichiamo la nostra attività, creiamo relazioni più forti con i clienti e realizziamo la nostra ambizione di essere la migliore rete in Nuova Zelanda (e nel mondo). Ha una passione per l’innovazione, il successo dei clienti e una amore per il business e siamo entusiasti di averlo al timone”, afferma Chiang.

Curran ha co-fondato Bastion Shine con il suo allora socio in affari, Lucian Law, dal loro appartamento a Parnell nel 2005. Negli ultimi 20 anni, Curran ha portato l’azienda ad espandersi in nuovi servizi (PR, digitale, eventi, executive coaching, consulenza servizi), lanciando nuove attività, espandendosi in nuovi mercati e creando partnership profonde e durature con molte delle aziende di maggior successo della Nuova Zelanda, consolidando la posizione di Bastion Shine come una delle principali agenzie indipendenti della Nuova Zelanda.

Curran lascerà Bastion Shine per esplorare una nuova opportunità al di fuori del settore. Rimarrà azionista e membro non esecutivo del Consiglio di amministrazione del Bastion Group.

“Sono molto orgoglioso di questo viaggio e mi considero molto fortunato a lavorare con persone del calibro con cui ho lavorato negli ultimi 20 anni”, afferma Curran.

“Siamo estremamente grati per la dedizione e la straordinaria leadership di Simon e desideriamo riconoscere l’incredibile viaggio e il contributo che ha apportato alla costruzione dell’azienda di successo che siamo oggi. Il suo incrollabile impegno e il suo spirito pionieristico hanno lasciato e continueranno a lasciare un segno indelebile in tutti di noi”, dice Chiang.

Il Bastion Group augura il meglio a Curran e alla sua famiglia per il prossimo capitolo della loro vita.

“Sono entusiasta di questa opportunità”, afferma Sellers. “Ho un grande lavoro da svolgere: Simon ha svolto un lavoro fantastico alla guida dell’agenzia, creando una cultura e una mentalità imprenditoriale ad alte prestazioni che ha attratto i migliori talenti e clienti. Voglio costruire su questa eredità mentre entriamo, credo, in un momento dinamico e complesso per il nostro settore.” “Cambierà radicalmente il modo in cui lavoriamo con i clienti e interagiamo con il loro pubblico, dalla generazione di idee alla creazione di contenuti per un pubblico più personalizzato coinvolgimento, avremo una serie di nuove funzionalità per aiutare i clienti a sfruttare queste nuove tecnologie”.