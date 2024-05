È stato sviluppato un “dispositivo per la riabilitazione del polso” che può essere controllato da segnali cerebrali

La nonna di Selcan, Hatice Gokce, è nata a Istanbul e lui ha vissuto con lei per un periodo durante la sua infanzia. Ha avuto un ictus causato dal diabete e dalla pressione alta.

Hatice Gokce non è stata in grado di usare un lato del suo corpo per due anni e ha vissuto la sua vita confinata a letto.

Siljan, che durante la sua malattia ha ascoltato le parole di sua nonna “Aiuta sempre i malati”, si è interessato fin dalla tenera età ai dispositivi tecnologici.

Saylcan, che ha perso la nonna nel 1998, è entrato al Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università Tecnica di Karadeniz dopo gli studi secondari e ha conseguito un master dopo la laurea.

TÜBİTAK ha sostenuto il progetto

Selcan, che lavora come membro della facoltà presso il Dipartimento di Ingegneria Meccatronica dell’Università di Economia di Izmir dal 2021, ha deciso di sviluppare un dispositivo per la riabilitazione della mano e del polso che renderebbe più facile la vita dei pazienti paralizzati.

Cılcan ha ricevuto anche il sostegno di TÜBİTAK per il progetto che ha preparato. Siljan, che ha sviluppato il prototipo del dispositivo in circa un anno, richiederà un brevetto per il suo dispositivo.

Il membro della facoltà Saeljan ha detto a un giornalista dell’AA che sua nonna aveva un posto molto importante nella sua vita.

Siljan ha detto che la vita di sua nonna paralizzata lo ha influenzato molto. “La ragione principale per cui volevo avanzare in questo campo erano le condizioni di salute di mia nonna. Abbiamo progettato il dispositivo come un sistema che consente di migliorare le capacità della mano e del polso nel comfort di casa.” Egli ha detto. Grazie al dispositivo, i pazienti paralizzati potranno muovere le mani e i polsi a destra e a sinistra, e potranno andare su e giù comodamente. Egli ha detto.

Siljan ha detto fornendo informazioni sul dispositivo:

“Le onde elettriche prodotte dai neuroni nel cervello vengono inviate al robot riabilitativo tramite microprocessori e Bluetooth. La velocità e la posizione del robot possono essere controllate utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale. Infatti, possiamo capire cosa pensa il cervello attraverso i segnali, ad esempio , quando pensi “Nel voler muovere il polso, i segnali generati nel cervello vengono inviati al robot come detto sopra”. “La nostra mano passiva diventa attiva con il robot ginnico. La mano paralizzata non può muoversi in alcun modo e inizia ad esercitarsi con l’aiuto del robot, consentendo ai pazienti di gestire il processo di trattamento da soli, senza bisogno di alcun aiuto o specialista.

Siljan ha detto che tre dei suoi studenti lo hanno supportato nel progetto e ha aggiunto che mirano a trasformare il dispositivo in un prodotto finale entro circa 24 mesi.

Miric Kocitorunu, uno degli studenti, ha detto che il dispositivo sarà accessibile a tutti perché è prodotto in Türkiye.

Sul sito web dell’Agenzia Anadolu, le notizie fornite agli abbonati tramite l’AA News Feed System (HAS) vengono riassunte e pubblicate. Vi preghiamo di contattarci per iscrivervi.