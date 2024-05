Urgente.. La meteorologia dell’Oman annuncia l’arrivo di una depressione in questo momento e allerta i residenti di queste zone

Un’imminente depressione colpirà tutte le parti del Paese, portando a disturbi delle condizioni meteorologiche, con possibilità di forti piogge e forti venti tropicali provenienti da sud.

Le ultime mappe meteorologiche prodotte dalle cosiddette simulazioni al computer hanno indicato che l’atmosfera del Sultanato è stata gradualmente interessata durante la notte tra lunedì e martedì a causa dell’arrivo di un solco proveniente da una depressione d’aria, in coincidenza con flussi di venti tropicali umidi provenienti da sud, causando pioggia in molti governatorati, in particolare al nord.

La nube bassa scorre sul paese

Si prevede inoltre che questo solco atmosferico avrà un impatto graduale sul Sultanato, in modo tale che grandi quantità di nuvole affluiranno con le nuvole a diverse altitudini, con pioggia che cadrà in proporzioni variabili, a partire dal Governatorato di Musandam e estendendosi al nord. governatorati di Al Batinah, Al Buraimi e Al Dhahirah, ed è accompagnato da pioggia con pioggia. Si verificano temporali oltre alla grandine che cade dalle montagne, con conseguenti colate nelle valli e nelle scogliere.

Martedì si prevede che nuvole e pioggia si riverseranno su parti del sud di Al Batinah, così come su Muscat, Al Dakhiliyah e sugli altopiani del nord di Al Sharqiya, con piogge sparse accompagnate da tuoni.

Quando inizia a piovere ad Amman?

La pioggia cade solitamente dalla primavera fino a maggio per lunghi periodi, costituendo l’11% delle precipitazioni stagionali.

Qual è la temperatura più bassa in Amman?

La temperatura media più bassa ad Amman è di circa 4,3°C, e la piovosità media mensile è di 62,5 mm. La temperatura più alta registrata è stata il 23/02/1941 e ha raggiunto circa 29,4°C.

Qual è la temperatura oggi nella parte orientale di Amman?

La temperatura minima è di 5 gradi Celsius.

Il Sultanato dell’Oman è interessato da oggi da una nuova depressione atmosferica. Tempeste e piogge stanno colpendo queste zone con maggiore intensità rispetto al passato.

