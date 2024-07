Edmundo Gonzalez ha avvertito che sarà duro nei confronti della corruzione se vincerà il #28luglio

Il candidato presidenziale unionista Edmundo González Urrutia ha avvertito giovedì che sarà duro nei confronti della corruzione in Venezuela, un crimine che considera uno dei problemi più urgenti del paese, se vince le elezioni del 28 luglio, per le quali sembra essere il favorito. , secondo la maggior parte dei sondaggi.

E ha aggiunto: “Saremo ostinati contro ogni forma di corruzione”. L’ex ambasciatore e portabandiera del Programma Unitario Democratico (PUD) ha affermato che il Venezuela merita un governo dignitoso, così come la maggioranza dei venezuelani.

In un video pubblicato su Instagram, ha spiegato il suo piano per implementare “rigorosi meccanismi di responsabilità e revisione in tutte le istituzioni statali”, dopo 25 anni di chavismo, in cui ha denunciato che “tutto è stato rubato”.

“La corruzione non solo ruba le nostre risorse, ma ruba anche la nostra speranza e il nostro futuro. Mi impegno a lavorare per voi con trasparenza e onestà”, ha continuato il diplomatico 74enne.

Ha sottolineato che la sua vita pubblica e privata costituisce il miglior messaggio introduttivo per parlare di questo tema, oltre al suo impegno nel “combattere questa piaga che ha causato gravi danni al Paese”.

Con informazioni da EFE