“La famiglia Helani mi ha ispirato a diventare chef.”

È l’unica tra i membri della sua famiglia a non essere entrata nel campo del canto. Dana, la figlia dell’artista Assi El-Hellani, a differenza dei suoi due fratelli, Al-Waleed e Marietta, è entrata nell’arte da un’altra porta e ha scelto la cucina come finestra aperta su culture diverse. Dice che l’incontro della famiglia Helani, e il loro continuo ritrovarsi attorno ad un tavolo, l’ha ispirata, così è passata dagli studi di marketing alla specializzazione nel mondo della cucina. Oggi Dana gestisce la propria cucina “Startup”, che accoglie un numero limitato di persone, ma si assume il compito di preparare eventi pubblici e privati, decorando le tavole di casa e delle feste con piatti della sua firma.

Ha continuato ad Asharq Al-Awsat: “Sono ancora all’inizio del viaggio e ho molta esperienza che mi aspetta. Amo questa professione e la considero parte della mia personalità. La cultura del cibo ha un impatto sulle persone. “È un tipo diverso di arte. Ci piace mangiare il cibo e lo consideriamo uno dei piaceri della vita”.

La famiglia di Dana non si è opposta alla sua decisione di entrare nel mondo della cucina nella sua totalità: “Sono stati molto comprensivi”. A mio padre, Assi El-Hellani, l’idea piacque e mia madre, Colette, mi incoraggiò molto. Ho tradotto il mio amore per questo lavoro attraverso gli studi universitari che ho proseguito a Parigi.”

Dice di aver iniziato da zero nel mondo della cucina (Medio Oriente)

Quanto alla sua storia con la cucina, è iniziata ai tempi della pandemia. Si ritrovava sola nella sua casa parigina e la cucina la divertiva. «Quel giorno ero bloccata in Francia perché gli aeroporti erano chiusi. Ho deciso di dedicare il mio tempo alla cucina. In passato praticavo questo hobby nella nostra casa in Libano e la mia famiglia ammirava i piatti che preparavo e mi diceva che erano meravigliosi. A Parigi ho iniziato a invitare i miei amici a mangiare e, attraverso il sito web del Cordon Bleu Culinary Institute, mi hanno consigliato di studiare scienze della cucina. Per entrare in questa famosa università ho dovuto prima fare esperienza sul campo”.

Dana dice di avere molti sogni e di essere brava a preparare dolci e piatti arabi e stranieri. “Uno dei miei sogni è scrivere un libro di cucina simile a quello dei giovani della mia generazione, in modo da poterli fornire in modo rapido e veloce ricette di cibi sani.

La chef Dana Al-Halani è un nuovo talento che entra nel mondo della cucina internazionale (Medio Oriente)

Ha incontrato molti chef internazionali e libanesi. Dice: “Tra loro c’è lo chef Alain Al-Jaam, che è uno dei pochi chef libanesi ad aver vinto una stella Michelin. L’ho contattato senza conoscerlo prima e gli ho chiesto se potevo aiutarlo in cucina, anzi poco tempo mi chiamò ed iniziò il mio viaggio con lui”.

Dice di essere stata molto influenzata dalla storia dello chef Alain: “Ha lavorato molto, e ha lavorato duro da solo per arrivare dove è oggi, e mescola i suoi piatti con la sua passione per la professione e grandi dosi di amore”.

Dana racconta il suo viaggio nel mondo della cucina, iniziato come altri che entrano in questo campo: “Dobbiamo partire dal pavimento della cucina, pulire e tritare le cipolle e il prezzemolo, avere cura dei nostri strumenti e prestare attenzione alla loro personale pulizia. “Stavo pulendo le pareti della cucina in cui lavoravo, così come il forno a gas su cui cucinavo, e ci era vietato completare gli studi se fossimo lenti in questi compiti”.

Prepara piatti arabi e stranieri (Medio Oriente)

Descrive la cucina libanese come ricca e piena di sapori: “Mi piace mantenere un rapporto stretto con essa, poiché rappresenta le mie radici, di cui sono orgogliosa”.

Dana è brava a preparare piatti libanesi, proprio come gli altri, cucina marocchino, Sayadiyah, kibbeh in cinese, “Baba Ghanouj”, “Balila Hummus” e altri, così come “Kish Lorraine”, “Boeuf Bourguignon”, “Poulet”. au Citron” e “Ratatouille”, tra i piatti occidentali.

Ha iniziato il suo hobby cucinando durante la pandemia (Medio Oriente)

Per lei cucinare significa volare in un altro mondo. “Agli inizi, le ore di cucina erano per me come sessioni di yoga, durante le quali cantavo e vivevo un bellissimo stato di meditazione, per cui non sentivo il passare del tempo, e quando il compito si trasformava in una responsabilità di cambiare la situazione , la mia prima e ultima preoccupazione è diventata concentrarmi fortemente su quello che faccio, perché accontentare l’ospite o il cliente è la chiave”.

Ritiene che i paesi dell’Est siano caratterizzati da uno stile alimentare che non è simile a quello occidentale “C’è ognuno di loro che mangia quello che ha nel piatto da solo, mentre noi orientali condividiamo il cibo, il che crea un’atmosfera piena. della gioia a tavola. Questa condivisione spezza la routine di un’intera giornata, ed elimina i freddi rapporti tra coloro che si riuniscono attorno al tavolo da pranzo».

Ha molti sogni, tra cui scrivere un libro di cucina per la sua generazione (Asharq Al-Awsat)

Dana lavora costantemente per sorprendersi intraprendendo progetti o lavori che non si aspettava. “Qualche anno fa oggi, non mi immaginavo in cucina a preparare il cibo. Non so ancora quali sorprese mi aspettano, ma lo sono pronto per tutto ciò che di nuovo può aggiungere sviluppo al mio viaggio, seguo le notizie sulla cucina e sugli chef, guardo e ricerco video e registrazioni e costruisco una pietra sull’altra per una professione in cui intendo approfondire.