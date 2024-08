EIZO ha lanciato la scheda XMC Video Capture e GPGPU progettata per acquisire, elaborare e visualizzare i sensori in tempo reale

comunicato stampa

15 agosto 2024

ORLANDO, Florida, 13 agosto 2024 – EIZO Rugged Solutions Inc., fornitore di hardware grafico, display ed elettronica visiva robusti, ha lanciato Condor™ NVA2102xX, una scheda grafica video rinforzata con fattore di forma XMC progettata per soluzioni embedded ad alte prestazioni. applicazioni informatiche che richiedono acquisizione video/sensore in tempo reale ed elaborazione GPGPU accelerata dall’intelligenza artificiale.

La scheda Condor NVA2102xX consente ai sistemi di acquisire, elaborare, visualizzare, codificare, decodificare e trasmettere in streaming dati video simultaneamente in uno slot XMC. La nuova scheda XMC presenta quattro ingressi video 3G-SDI e quattro uscite DisplayPort++, VGA e 3G-SDI. È progettato con GPU NVIDIA RTX™ A2000, che supporta memoria grafica GDDR6 da 8 GB con codice di correzione errori (ECC), 2560 core CUDA®, 80 core Tensor (3a generazione) e 20 core RT (2a generazione), per prestazioni più veloci in modalità neurale funzioni di addestramento e inferenza della rete.

L’architettura GPU NVIDIA Ampere supporta la piattaforma di calcolo parallelo CUDA, il calcolo GPGPU basato su OpenCL, NVIDIA GPUDirect® RDMA e la codifica/decodifica H.265/H.264. Al massimo consumo energetico, la GPU NVIDIA RTX A2000 offre prestazioni di calcolo in virgola mobile a precisione singola di 9,3 TFLOPS (FP32).

Condor NVA2102xX è dotato di supporto integrato per la conversione del formato video, nonché per l’inserimento e l’estrazione di metadati. I metadati possono essere utilizzati per includere informazioni in tempo reale come coordinate GPS, dati del sensore, inclinazione della velocità o altri dati rilevanti nel feed video. Questi metadati incorporati possono quindi essere estratti per fornire ulteriore contesto alle riprese video, migliorando la consapevolezza situazionale e il processo decisionale.

“Condor NVA2102xX si basa sul nostro prodotto di grande successo, Condor NVP2102xX, che è stato implementato su molteplici piattaforme aeree, marittime e terrestri”, ha affermato John Payne, senior product manager di EIZO Rugged Solutions. “Offre miglioramenti significativi di elaborazione nelle applicazioni di inferenza e raddoppia la larghezza di banda della memoria.” “Le prestazioni per watt aumentano rispetto alle generazioni precedenti.” “Con la nostra attenzione alla gestione del ciclo di vita, il lancio della linea di prodotti NVA offre ai clienti la possibilità di una migrazione/aggiornamento senza soluzione di continuità dalla generazione precedente”, ha aggiunto.

Condor NVA2102xX fa parte delle soluzioni della serie Condor NVA2100 XMC di EIZO, tutte realizzate con l’architettura NVIDIA Ampere e dotate di opzioni I/O video flessibili. La serie Condor NVA2100 XMC è la generazione successiva del Condor NVP2100

Condor NVA2102xX è progettato per resistere ad ambienti difficili ed è stato testato per resistere a temperature elevate, urti e vibrazioni (MIL-STD-810G). È disponibile nelle versioni con raffreddamento a conduzione o ad aria con ingresso e uscita XMC posteriore su Pn6. L’uscita posteriore XMC è compatibile con i sistemi VPX successivi a VITA 46.9 x12d+x8d+24s.