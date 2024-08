Il Ministero dell’Interno degli Emirati Arabi Uniti annuncia la deportazione di persone di questa nazionalità e la loro espulsione da tutti i posti di lavoro

Riyadh – Yasser Al-Jarjoura giovedì 15 agosto 2024 15:30 – Gli Emirati Arabi Uniti abbracciano più di 200 nazionalità, che lavorano in vari campi, e il governo degli Emirati fornisce loro molte strutture con l’obiettivo di fornire un ambiente adatto per lavoro, e recentemente alcuni media hanno riportato notizie sull’intenzione del Ministero degli Interni degli Emirati Arabi Uniti di deportare i bambini di una delle nazionalità e riportarli nel loro paese nei prossimi giorni l’editore di Gulf State per cercare la sua verità e presentarvi i dettagli in questo articolo.

Urgente: il Ministero degli Interni degli Emirati Arabi Uniti annuncia la deportazione di persone di questa nazionalità e la loro espulsione da tutti i lavori

Nelle ultime ore sono circolate notizie sull’intenzione del Ministero degli Interni degli Emirati Arabi Uniti di deportare i residenti di nazionalità indiana e di riportarli nel loro Paese nei prossimi giorni.

La notizia è stata uno shock per la comunità indiana, considerata una delle più grandi comunità di espatriati residenti negli Emirati, rappresentando il 45% del numero di stranieri residenti negli Emirati.

Nonostante l’ampia diffusione, dopo aver effettuato ricerche, è diventato chiaro che il Ministero degli Interni degli Emirati Arabi Uniti non ha pubblicato tale decisione sul suo sito ufficiale, o attraverso i suoi account ufficiali sui siti di social media, il che è probabile che si tratti di una notizia errata e di una voce infondata.

Numero di stranieri residenti negli Emirati

Il numero di stranieri residenti negli Emirati è di 8,7 lavoratori stranieri, che rappresentano l’83% della popolazione emiratina, secondo le ultime statistiche del Centro Federale per la Competitività e la Statistica.

Tra le comunità straniere residenti negli Emirati, al primo posto c’è la comunità indiana, con una quota del 45%, al secondo posto la comunità pakistana con una quota del 18%, e al terzo posto la comunità del Bangladesh con una quota del 7%.