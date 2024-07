Eliminare la malnutrizione Programma alimentare mondiale

Quali sono le cause della malnutrizione?

Tutti i paesi del mondo sono colpiti dalla malnutrizione in un modo o nell’altro. I paesi a basso reddito si trovano ad affrontare un peso inaccettabile di malnutrizione e quasi tutti i paesi registrano un numero crescente di persone in sovrappeso o obese. La mancanza di diete nutrienti e accessibili è al centro di questa crisi.

Sistemi alimentari inefficaci, crisi umanitarie ricorrenti, povertà e disuguaglianza di genere rappresentano ostacoli all’accesso delle persone a cibo nutriente. La malnutrizione e le diete inadeguate sono aggravate nei paesi che affrontano crisi persistenti, comprese quelle causate da conflitti, cambiamenti climatici, disastri e shock economici.

Quali sono gli effetti a lungo termine della malnutrizione?

La malnutrizione perpetua il ciclo della povertà. Arresta lo sviluppo delle nazioni e impedisce un mondo più equo ostacolando lo sviluppo e il potenziale delle persone. La malnutrizione influisce sullo sviluppo del cervello, sui risultati scolastici e sulla salute a lungo termine – Imporre costi enormi ai singoli individui e alle economie nazionali. I costi della denutrizione raggiungono il 16,5% del PIL in tutta l’Africa. In America Latina e nei Caraibi, il doppio onere della malnutrizione costa fino al 16,3% del PIL. Nel frattempo, la denutrizione in Asia costa fino all’11% del PIL. Nei paesi a basso e medio reddito, i costi dell’arresto della crescita infantile per il settore privato sono stimati in 135 miliardi di dollari all’anno in mancate vendite.

Sitna e sua madre Magda al centro sanitario sostenuto dal WFP a Port Sudan. © Programma alimentare mondiale/Abu Bakr Jarlenby

Come sta lavorando il Programma Alimentare Mondiale per sradicare la malnutrizione?

L’obiettivo principale del WFP è raggiungere le persone più a rischio di malnutrizione e di diete inadeguate. Il nostro lavoro si rivolge ai bambini piccoli e alle madri incinte e che allattano, poiché sono i più vulnerabili alle carenze nutrizionali. Sostenere una buona alimentazione durante i 1.000 giorni dal concepimento ai due anni di età è anche il modo più economicamente vantaggioso per evitare la malnutrizione e garantire una buona crescita e sviluppo per tutta la vita. Sosteniamo anche altri gruppi di persone che sono rimaste indietro e che sono più vulnerabili alla malnutrizione, ad esempio coloro che vivono con l’HIV.

Adottiamo un approccio “prevenzione prima”, lavorando per proteggere la nutrizione di coloro che vivono crisi umanitarie e sostenendo l’accesso a diete sane e nutrienti in ambienti più stabili. Laddove è necessaria l’assistenza alimentare da parte del WFP, lavoriamo per garantire che sia adeguata dal punto di vista nutrizionale. Forniamo anche alimenti nutrienti specializzati per prevenire la malnutrizione e aiutare coloro che sono già malnutriti a riprendersi. Sosteniamo sistemi alimentari migliorati e sostenibili, miglioriamo la produzione locale di alimenti nutrienti e facilitiamo l’arricchimento degli alimenti di base con vitamine e minerali.

Collaboriamo con governi e altri partner nutrizionali per monitorare le vulnerabilità. Quello include Utilizzare metodi innovativi In alcune delle zone più inaccessibili del pianeta.