Joycut, il trio italiano che ha collaborato con Robert Smith, Brian Eno o The Chemical Brothers, suona per la prima volta all’Electric Castle

Il trio italiano Joycut si esibirà il 19 luglio per la prima volta al Backyard Stage dell’Electric Castle.

Fondato nel 2003, il progetto prende il nome dalle canzoni “Joey” dell’album “Time of No Response” di Nick Drake e “The Final Cut” dei Pink Floyd. Gli artisti hanno partecipato a 75 festival e sono stati gli headliner di 48 concerti solo negli Stati Uniti.

Nel 2014, i Joycut sono stati nominati da MTV Iggy come una delle band più in voga al SXSW. Nick Harcourt li ha supportati alla KCSN Radio di Los Angeles e sono stati invitati da VISA a comporre musica per la squadra italiana alla Coppa del Mondo FIFA in Brasile.



Nel 2016, Joycut si è unito ai The Chemical Brothers in tournée in Italia. Dopo un discorso entusiasmante e un concerto al TEDx Verona, il trio italiano ha fatto il suo debutto alla Biennale di Venezia 2017 con la loro “opera” KOMOREBI, un omaggio in sei atti al Giappone.

Leggi anche: Castello Elettrico 2024. Programma completo per giorni e orari

I Joycut saliranno sul palco dell’Electric Castle 2024 [Sursa foto: Instagram]

Durante la registrazione di un nuovo album, furono invitati da Robert Smith dei The Cure al Meltdown Festival di Londra, dove Smith era il curatore artistico. Il concerto di cui è stata la protagonista alla Purcell Room del Southbank Centre è stato filmato e registrato ed è diventato il documentario JOYCUT | ‘Roll Film Festival e il Seattle True International Film Festival.

Nel gennaio 2020, poche settimane prima dello scoppio della pandemia, la band ha suonato a Bologna davanti a 40.000 persone a sostegno di quattro attiviste denominate “Le Sardine”. [Sardinele]Che dall’estate scorsa ha costruito nel Paese un’opposizione reale e consapevole contro il populismo di destra. La filosofia della band è da sempre legata alle questioni ambientali, e hanno celebrato #Clash4Climate, la giornata globale dedicata alla crisi climatica, il 7 febbraio 2020 tramite KEXP Radio a Seattle.