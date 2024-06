Elon Musk subisce un duro colpo in vista del quarto volo di prova della Starship

La SpaceX di Elon Musk fissa il 6 giugno il quarto volo di prova. —X/SpazioX

La SpaceX di Elon Musk si sta preparando per il quarto volo di prova del suo razzo Starship che mira a portare gli esseri umani sulla Luna, su Marte e oltre. Tuttavia, l’azienda aerospaziale ha subito una grave battuta d’arresto.

L’azienda con sede in Texas ha annunciato sabato che il quarto volo di prova avrà luogo il 6 giugno, ma si attende ancora l’approvazione, secondo la dichiarazione di intenti pubblicata sul sito web.

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa, che aveva prenotato il suo viaggio con la navicella spaziale di Elon Musk nel 2018, ha annullato una visita nello spazio a bordo del razzo più potente del mondo a causa della mancanza di prontezza della navicella spaziale.

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa annulla la sua visita nello spazio con SpaceX Starship. –Reuters

In un comunicato sul “

SpaceX di Musk ha finora lanciato tre volte il razzo Raptor con 33 motori, l’ultima volta con successo parziale.

Ora, mancano solo pochi giorni all’ultimo lancio, poiché SpaceX ha stipulato un contratto con la NASA per portare gli astronauti sulla luna nell’ambito del programma Artemis III. secondo CNBCLa NASA ha pagato 1,8 miliardi di dollari alla società, fondata nel 2000.

La SpaceX di Elon Musk ha un contratto con la NASA per trasportare gli astronauti sulla Luna. – Agenzia di stampa francese

Il rivenditore di moda online Zozotown ha inoltre aggiunto: “Non posso pianificare il mio futuro in questa situazione, e mi dispiace dover far aspettare ancora i membri dell’equipaggio, da qui la difficile decisione di annullare in questo momento. Mi scuso con coloro che erano emozionati”. affinché questo progetto possa realizzarsi.”

Dove posso assistere al quarto volo sperimentale della navicella spaziale?

Secondo SpaceX, il quarto lancio sarà trasmesso in diretta 30 minuti prima del lancio della navicella spaziale SpaceX X.