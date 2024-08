eMAG offre ulteriori sconti sul Samsung GALAXY S24 e Fold Z, con prezzi più bassi annunciati

eMAG Infrangendo la regola questo fine settimana, perché vuole offrire ai clienti in Romania l’opportunità di acquistare Samsung GALAXY S24 e Fold Z con un ulteriore sconto, quindi ha deciso di annunciare ulteriori sconti per una gamma molto diversificata di telefoni cellulari da… Questa paginama solo per un periodo limitato in Romania, quindi vale la pena approfittarne finché le offerte sono disponibili.

eMAG Samsung GALAXY S24, Samsung GALAXY S24 Plus, Samsung GALAXY S24 Ultra o Samsung GALAXY Fold Entro i prossimi due giorni da qualsiasi parte della Romania.

eMAG vende diversi modelli di telefoni delle serie Samsung GALAXY S24 e Samsung GALAXY Fold Z, quindi indipendentemente dalla configurazione in termini di colore, specifiche e spazio di archiviazione, dovremmo trovare nello stock del negozio quasi tutto ciò che potrebbe non interessarci, in Questa pagina Ora che abbiamo elencato tutti i modelli che dovrebbero attirare la nostra attenzione, è bene guardarli ora con attenzione.

eMAG vende solo nuovi modelli di telefoni della serie Samsung GALAXY S24 e Samsung GALAXY Fold Z, quindi non stiamo parlando di modelli di telefoni richiudibili, che il più grande negozio online della Romania può mettere in vendita proprio adesso, quindi non c’è motivo di preoccuparsi . Non devi preoccuparti del fatto che lo sconto extra è in realtà un telefono risigillato in vendita presso il negozio rumeno.

eMAG ha nella campagna Electro Weekend non solo i telefoni Samsung GALAXY S24 e Samsung GALAXY Fold Z in offerta con sconti aggiuntivi, ma anche molti altri modelli di telefoni e, soprattutto, altri vari prodotti elettronici con sconti aggiuntivi fino a 20%, quindi è una buona idea guardarsi intorno nel negozio per trovare sconti che potrebbero soddisfare le tue esigenze.