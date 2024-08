KLS si congratula con Devarmani che parteciperà alla competizione mondiale

Belgaum Live: il grande atleta del Belgaum S.L. Giovedì mattina Devarmani è stato felicitato dalla KLS Public School.

In un programma organizzato dalla KLS Public School, il top runner S.L. Devarmani è stato felicitato con il dono dello scialle Sharifal e della bandiera nazionale tricolore. In particolare, sono state regalate scarpe sportive Reebok, scarpe da corsa essenziali per la corsa.

In questa occasione, tutti gli studenti e i docenti, S. A. Ha augurato buona fortuna a Devarmani e ha pregato per la sua vittoria. Intervenendo in questa occasione, l’atleta S.L. Devarmani ha parlato della sua infanzia alla scuola e anche di come ha intrapreso una carriera di successo nello sport partendo da una famiglia di agricoltori.

Dovrebbero tenere i bambini lontani dai telefoni cellulari e dalla loro dipendenza e concentrarsi maggiormente sullo sport e sugli studi, guidandoli su come concentrarsi sul raggiungimento dei propri obiettivi nella vita. I genitori e gli insegnanti vanno rispettati. Viene spiegato anche il beneficio per la salute. All’età di 72 anni rappresenterò il mio Paese nelle competizioni internazionali e tu potrai raggiungere questo successo prima di me. A. Ha detto Devarmani.

Il preside della scuola KLS Shalini Sankruni, Mufida Yellur, Pramod Olkar, Geeta Kalbhavi, Facebook Friends Circle Head, Santosh Dharekar, Nitin Lokur, Om Anavikar, Soham Anavikar, Shailesh Bhatkande, Sunil Dhongde, Uday Kingwadekar, Chandrakant Chavan ecc. erano presenti al programma . Il 72enne SL rappresenterà l’India ai prestigiosi Campionati mondiali di atletica leggera che si terranno a Göteborg, in Svezia, dal 13 al 25 agosto 2024. Devarmani, un corridore veterano e dipendente in pensione del Servizio di difesa indiano, è stato selezionato.

10 km nella suddetta competizione internazionale. Correre 5 km. Devarmani parteciperà a gare di corsa e camminata. Per partecipare al torneo in Svezia, dovranno spendere un totale di Rs. Ne verranno spesi 3mila. Il pensionato SL Devarmani gestisce la sua pensione e la sua attività di beneficenza dal suo piccolo negozio di alimentari a Channamma Nagar, quindi le Rs 3 lakh necessarie per viaggiare in Svezia erano molte per lui e realizzare il suo sogno di partecipare ai Campionati del mondo. A. Devarmani ha bisogno di sostegno finanziario.

La Masters Sports Federation of India ha già invitato Devarmani. È necessaria un’assistenza finanziaria urgente per garantire la loro partecipazione. Ecco perché S. A. Devarmani ha fatto appello per assistenza finanziaria e le parti interessate sono state invitate a fornire la loro ragionevole assistenza per il seguente conto. Dettagli bancari – Titolare del conto: SL Devarmani N. conto: 30264101233, Banca: State Bank of India, Rani Channamma Nagar Branch, Belgaum. Pagamento tramite telefono: Suryodaya General Stores. Numero di cellulare – 9481323942.