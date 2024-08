Il Marocco guida le Olimpiadi africane della matematica

Espresso di Rabat

Il Ministero dell’Istruzione Nazionale, dell’Istruzione Primaria e dello Sport ha riferito che il Marocco ha vinto il primo posto nella 31esima sessione delle Olimpiadi africane di matematica, ospitate dall’Università del Witwatersrand a Johannesburg, in Sud Africa, dal 10 al 20 agosto. .

Il Ministero dell’Istruzione Nazionale, dell’Istruzione Primaria e dello Sport ha indicato, in un comunicato, che la squadra nazionale è riuscita a ottenere 201 punti, a seguito delle deliberazioni del comitato scientifico organizzatore, in quanto il numero totale di punti ottenuti è considerato un numero record che nessun mai ottenuto nella storia delle Olimpiadi, seguito dalla squadra algerina al secondo posto (186 punti), mentre la squadra tunisina al terzo posto (133 punti).

Il rapporto aggiunge che i concorrenti marocchini hanno vinto tre medaglie d’oro e tre d’argento distribuite tra i membri della squadra. Le medaglie d’oro sono state vinte dallo studente Yacine Kamouh della regione di Casablanca-Settat, dallo studente Adam Mahdan della regione di Souss-Massa e. lo studente Sami Moussaoui dalla regione dell’Oriente.

Per quanto riguarda le medaglie d’argento, il rapporto spiega che sono state assegnate alla studentessa Sarah Al-Masnawi della regione di Casablanca-Settat, alla studentessa Sakina Al-Baransi della regione di Rabat-Salé-Kenitra e alla studentessa Lina Shaker della stessa regione. , mentre ciascuna delle tre concorrenti ha vinto medaglie d’oro nella categoria Femminile “PAMO Girls”.

Si precisa nella comunicazione che a queste competizioni hanno partecipato 27 paesi, ciascuno rappresentato da una squadra composta da 6 concorrenti (3 femmine e 3 maschi), che hanno superato due prove in due giorni consecutivi, ciascuna delle quali è durata quattro ore e mezza. per completare.

In questa occasione, il Ministero dell’Istruzione Nazionale, dell’Istruzione Primaria e dello Sport ha rivolto le sue “congratulazioni alle studentesse e agli studenti che hanno onorato il Marocco in questo evento scientifico, così come ai supervisori e ai supervisori che hanno assicurato la loro preparazione per questo appuntamento continentale”, ringraziando allo stesso tempo “le famiglie di questi studenti che hanno assicurato il loro sostegno e li hanno accompagnati verso l’Eccellenza e l’eccellenza, augurando alle eroine e agli eroi di continuare a brillare nei prossimi corsi e nei loro percorsi accademici e professionali”.