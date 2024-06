Euro 2024: come guardare adesso Spagna-Italia

Alex Baena e la Spagna affrontano l’Italia questo pomeriggio a Euro 2024. (Alexander Schubert – UEFA/UEFA tramite Getty Images)

UEFA Euro 2024 è ormai nel pieno del suo svolgimento. Il torneo internazionale di calcio più prestigioso d’Europa continua questo giovedì con la partita tra Spagna e Italia. Euro 2024 sarà composto da 51 partite che si giocheranno nel prossimo mese. Hai bisogno di aiuto per capire come guardare tutte le partite di Euro 2024 dal vivo? Ti abbiamo coperto. Ecco tutto ciò che devi sapere sul Campionato Europeo UEFA, incluso come guardare Spagna-Italia oggi, dove guardare gratuitamente le partite di Euro 2024, il programma completo del torneo e altro ancora.

Come guardare Spagna-Italia A Euro 2024:

data: Giovedì 20 giugno

tempo: 15:00 ET

posizione: Arena dello Schalke

Gioco: Italia-Spagna

Canale tv: Volpe

fluire: Fubo, TV diretta, VPN

Quando si giocherà la partita tra Spagna e Italia?

Euro 2024 continua giovedì 20 giugno con Spagna-Italia alle 15:00 ET.

Qual è il canale? Spagna-Italia La partita negli Stati Uniti?

La partita Spagna-Italia sarà trasmessa su FOX. Euro 2024 sarà trasmesso su Fox e Fox Sports 1 (FS1). Inoltre, cinque partite di Euro 2024 verranno trasmesse in esclusiva su Fubo (negli Stati Uniti).

Come guardare Spagna-Italia Nel Campionato Europeo 2024:

(Fobo) Il livello Pro di Fubo TV ti darà accesso a FOX e FS1. Inoltre, Fubo è la sede esclusiva di cinque partite di Euro 2024 negli Stati Uniti. Quindi è l’unico abbonamento in questo elenco che ti conquisterà Tutto Gioco dell’Euro. Fubo ti fornirà anche altri 190 canali live. Quindi, se sei un appassionato di sport e cerchi un semplice abbonamento, Fubo potrebbe essere la scelta giusta per te. Gli abbonati Fubo ricevono inoltre 1.000 ore di archiviazione DVR su cloud. La piattaforma offre una prova gratuita, quindi puoi trasmettere in streaming l’inizio del torneo UEFA Euro 2024 in modo assolutamente gratuito. READ Tutto quello che devi sapere sugli ultimi computer ASUS NUC Mini Prova gratuitamente su Fubo

Dove guardare gratuitamente le partite di Euro 2024:

Negli Stati Uniti avrai bisogno di un pacchetto via cavo o di un abbonamento alla TV in diretta per guardare ogni partita di Euro 2024, poiché il torneo di calcio viene trasmesso in tutto il mondo e in alcuni paesi verrà trasmesso in streaming gratuitamente!

In Irlanda, la copertura sarà trasmessa gratuitamente (e in inglese!) su Lettore RTE. In Germania il torneo sarà trasmesso in diretta ZDF E Risposta. In Francia sarà operativo TF1. In Spagna, RTVE. In Italia corre opinione. Fuori dall’Europa verrà trasmesso gratuitamente su… TVNZ In Nuova Zelanda.

Non vivi in ​​nessuno di quei posti? Non preoccuparti, puoi comunque trasmettere in streaming le partite di Euro 2024 in diretta gratuitamente con l’aiuto di una VPN. Una VPN (rete privata virtuale) aiuta a proteggere i tuoi dati, può nascondere il tuo indirizzo IP ed è forse più popolare perché è particolarmente utile nell’era dello streaming. Se non vedi l’ora di guardare amici su Netflix (che ha abbandonato la versione americana del dispositivo di streaming nel 2019) o guardare l’incontro di boxe di questo fine settimana senza pagare i prezzi PPV, una VPN può aiutare. Stai cercando di provare una VPN per la prima volta? Questo Guida Crolla Le migliori opzioni VPN per ogni tipo di utente.

(VPN espresso) ExpressVPN offre “Internet illimitato”, il che significa che puoi ottenere la copertura gratuita di Euro 2024 senza pagare nulla per Fox, FS1 o Fubo. Tutto quello che devi fare è iscriverti a ExpressVPN, cambiare la posizione del tuo server in Irlanda, Germania, Spagna, Italia, Francia o anche Nuova Zelanda e quindi trovare una copertura di streaming live gratuita su una delle piattaforme di streaming sopra menzionate. READ 10 paesi che producono i migliori film. Classifica per numero di statuette degli Oscar - Intrattenimento > Dietro le quinte - Pagina 1 La sicurezza extra, la velocità e la gamma di opzioni di localizzazione di ExpressVPN lo rendono una scelta eccellente per gli utenti VPN alle prime armi che desiderano espandere le proprie capacità di streaming, inoltre è la scelta migliore di Endgadget per La migliore VPN per lo streaming. I nuovi utenti possono risparmiare il 49% sottoscrivendo un abbonamento ExpressVPN di 12 mesi. Inoltre, il servizio offre una garanzia di rimborso di 30 giorni, nel caso in cui tu sia nervoso all’idea di provare la VPN. $ 6,67 al mese su ExpressVPN

Fase a gironi: Dal 14 giugno al 26 giugno

Ottavi di finale: dal 29 giugno al 2 luglio

Quarti di finale: 5 e 6 luglio

semi finale: 9 e 10 luglio

scorso: 14 luglio

Programma fase a gironi UEFA Euro 2024:

Tutti i tempi orientali

20 giugno

Slovenia-Serbia, ore 9 (V1)

Danimarca-Inghilterra, 12:00 (V1)

Spagna-Italia, ore 15 (FOX)

21 giugno

Slovacchia-Ucraina, ore 9.00

Polonia-Austria, ore 12.00 (V1)

Olanda-Francia, ore 15 (FOX)

22 giugno

Ore 9:00 Georgia-Repubblica Ceca

Turchia-Portogallo, ore 12 (FOX)

Belgio-Romania, ore 15 (FOX)

23 giugno

Svizzera-Germania, 15:00 (V1)

Scozia-Ungheria, ore 15 (FOX)

24 giugno

Croazia-Italia, ore 15 (FOX)

Albania – Spagna, ore 15 (VS1)

25 giugno

Olanda-Austria, ore 12 (V1)

Francia-Polonia, ore 12 (FOX)

Inghilterra-Slovenia, ore 15 (FOX)

Danimarca – Serbia, 15:00 (V1)

26 giugno

Slovacchia – Romania, ore 12.00 (VS1)

Ucraina-Belgio, ore 12 (FOX)

Repubblica Ceca – Turchia, 15:00 (V1)

Georgia-Portogallo, ore 15 (FOX)

Altri modi per guardare Euro 2024: