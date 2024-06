Enefit, con un investimento di 120.000 euro, apre le prime stazioni di ricarica Enefit Volt in Lettonia – Charged

Il complesso di uffici più verde “Verde” di Riga ha implementato un nuovo progetto di investimento con l’obiettivo di sviluppare in modo significativo l’infrastruttura per la mobilità elettrica – 11 nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici “Enefit Volt” sono state installate nel parcheggio sotterraneo in collaborazione con la società energetica “Enefit” con possibilità di ricaricare 16 auto contemporaneamente.







Gli investimenti complessivi di entrambe le parti ammontano a 120mila euro.

Da giugno di quest’anno Verdi ha messo a disposizione 11 punti di ricarica per veicoli elettrici Enevate Volt, alimentati al 100% da energia elettrica rinnovabile. 6 caricabatterie sono installati nell’edificio A (parcheggio al 10° piano) e 5 caricabatterie sono installati nel parcheggio sotterraneo dell’edificio B (1° piano). Ogni parcheggio è dotato di un dispositivo di ricarica da 22 kW, che ricarica in media 100 chilometri in un’ora. Tutte le strutture di ricarica sono a disposizione del pubblico per ogni proprietario di veicolo elettrico che lavora o visita il complesso Verdi. Nel corso di un anno, l’infrastruttura di ricarica di Enefit Volt contribuirà a risparmiare più di 30 tonnellate di emissioni di CO2 (calcolate secondo i dati AIB).

“Verde” è il primo complesso di uffici in Lettonia con l’attrezzatura di ricarica “Enefit Volt” che, con l’elettricità verde, sarà in grado di ricaricare un così gran numero di auto elettriche in un unico posto. Iniziamo a sviluppare l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici nel settore business direttamente a Verdi, perché qui ha sede anche l’ufficio ENVIT. Qui vogliamo offrire una ricarica di veicoli elettrici comoda ed economica non solo ai nostri dipendenti, ma anche ai clienti e a ogni inquilino e visitatore del complesso di uffici. Martis Vankans, presidente del consiglio di amministrazione della società energetica Enevate.

Stazioni di ricarica Enefit Volt Verde (immagine promozionale)

Sono felice della decisione presa di espandere la cooperazione con l’inquilino “Enefit” che ha una mentalità veramente verde. Sottolineiamo pertanto che siamo un complesso di uffici sostenibile e moderno, interessato allo sviluppo di una mobilità rispettosa dell’ambiente. Iveta Liss, Direttore Commerciale del Complesso Uffici Verdi e membro del Consiglio di Amministrazione

In generale, l’infrastruttura di mobilità elettrica esistente del complesso direzionale Verdi è già cresciuta fino a 20 punti di ricarica per veicoli elettrici, dotati di opzioni di ricarica – 4 punti di connessione sono forniti da “Eleport” (nel cortile) e 16 da “Enefit” (nel parcheggio al Livello 0 dell’Edificio 6 e nel parcheggio al primo piano dell’Edificio B – 10).

Ma in futuro, quando la richiesta dei visitatori di Verdi per questo servizio sostenibile supererà l’offerta attuale, sarà possibile aumentarla a 54 punti di ricarica per auto elettriche, ed Enivet ha già effettuato i necessari preparativi tecnici in entrambi gli edifici del complesso.

Se noti un errore nell’articolo, faccelo sapere evidenziando il testo inverso e cliccando Ctrl+Invio. Grazie!

0

0

Voti Valuta l’articolo