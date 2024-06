Euro 2024 | Italia-Croazia: la formazione titolare prevista

Questa sera l’Italia affronterà la Croazia nell’ultima partita del Gruppo B di UEFA Euro 2024, con gli Azzurri che hanno bisogno di un punto per assicurarsi la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Dopo la sconfitta per 1-0 contro… Spagna Negli ottavi, il tecnico Luciano Spalletti sembra pronto a dare una svolta al Lipsia, contro una Croazia che ha bisogno di una vittoria per assicurarsi il passaggio agli ottavi.

Probabile la mancanza di Spalletti come terzino sinistro Federico Demarco, che si è infortunato al polpaccio contro la Spagna e ha interrotto l’allenamento nel fine settimana. IL Inter Lunedì mattina il fuoriclasse si sottoporrà a un test di forma fisica, ma se non dovesse superarlo rimarrà suo compagno di squadra Matteo Darmiano E’ il preferito del deputato.

Roma‘S Brian Christanti È destinato a svolgere un doppio ruolo fondamentale a centrocampo con Jorginho, permettendogli di fare proprio questo Nicolò Barella Giocare in una posizione più offensiva dietro l’attaccante principale. Lorenzo Pellegrini Si prevede che cadrà in panchina.

Juve Andrea Cambiaso Sembra pronto per essere sostituito Davide Fratesi A destra con Genova Frontman Matteo Retegui Ottieni un cenno Gianluca Scamaca sincero.

Portiere Gigi Donnarumma, centrocampista Riccardo CalafioreCristante e Pellegrini a un passo dalla squalifica.

Anche l’allenatore della Croazia Zlatko Dalic ha perso la pazienza dopo che la sua squadra ha pareggiato 2-2 contro l’Albania. È probabile che due dei quattro difensori titolari dell’Amburgo siederanno in panchina con Josep Sotalo e Se Guardiol Ci si aspetta che mantengano i loro posti. Gvardiol potrebbe spostarsi come terzino sinistro per sostituirlo Ivan Perisiccon LitchiA centrocampo comanda Marin Pongrasic.

Marcelo Brozovic È probabile che cada in panchina Luca Modric E Matteo Kovacic Consolidare il centrocampo. In attacco Luka Sučić sarà probabilmente il W Mario Pasalic Verrà a sostenere Andrej Kramaric.

Aspettatevi l’inizio dell’undicesimo

Italia (4-2-3-1) Donnarumma; Darmian, Calafiore, Bastoni, Di Lorenzo; Georginio, Cristante; Chiesa, Barella, Cambiasso; Ritojoy

Croazia (4-2-3-1) Livakovic; Gvardiol, Pongrasic, Sutalo, Stanisic; Modric, Kovacic; Kramarek, Soucek, Pasalic; Budimir

Steve Mitchell | Dato