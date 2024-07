Euro 2024: Mattia Zaccagni porta l’Italia agli ottavi pareggiando all’ultimo minuto contro la Croazia

L’italiano Mattia Zaccagni festeggia il gol del pareggio contro la Croazia durante il tempo di recupero della partita di Euro 2024 lunedì a Lipsia, in Germania. (Foto di: Alex Bantling – UEFA/UEFA tramite Getty Images)

L’Italia pareggia 1-1 con la Croazia e si assicura l’accesso agli ottavi dell’Europeo 2024 grazie al gol di Mattia Zaccagni all’ottavo minuto di recupero.

Il sorteggio ha assicurato il secondo posto all’Italia, detentrice del Campionato Europeo, nel Gruppo B, dopo aver superato la Croazia, che ha condotto la partita dopo il gol di Luka Modric al 55′.

Mentre gli italiani premevano per il pareggio, Riccardo Calafiore passa una palla che penetra la difesa croata e trova Zaccagni, che con un tiro potente supera il portiere Dominik Livakovic.

La Croazia cercava di scavalcare l’Italia e conquistare il secondo posto nel girone dopo il gol di Modric, che ha interrotto una serie di gol consecutivi durata un minuto dall’inizio della partita.

L’arbitro ha concesso un calcio di rigore contro il giocatore italiano David Fratesi a causa di un fallo di mano all’interno dell’area di rigore, confermato dopo il controllo dell’assistente video dell’arbitro. Modric è avanzato e ha provato a tirare nell’angolo in basso a destra, ma il suo tentativo è stato bloccato dal portiere Gianluigi Donnarumma.

La Croazia ha mantenuto il possesso palla e Luka Sučić ha tirato un cross in area di rigore, ma Ante Budimir ha gestito la palla in porta. Donnarumma blocca questo tentativo, ma Modric è a posto per segnare il rimbalzo.

Il gol ha reso Modric il giocatore più anziano ad aver mai segnato in un campionato europeo con 38 anni e 289 giorni.

Ivica Vastic, che ha giocato per l’Austria dal 1996 al 2008, era il precedente detentore del record all’età di 38 anni e 257 giorni quando segnò contro la Polonia agli Europei del 2008.

La Spagna ha sconfitto l’Albania con un gol netto conquistando il titolo del girone, mentre l’Italia si è classificata seconda.

La Croazia non avrà alcuna speranza di qualificarsi al secondo turno a meno che l’Inghilterra non batta la Slovenia con almeno tre gol nell’ultima partita del Gruppo C di martedì. Ciò collocherebbe la Croazia tra le prime quattro squadre terze classificate del torneo e garantirebbe la qualificazione agli ottavi di finale.

Gruppo B

*Spagna – 9 punti

*Italia – 4 punti

Croazia – 2 punti

Albania – 1 punto

*Avanza al secondo turno

Classifica delle squadre terze classificate

Austria – 3 punti, 3 gol segnati, +1 differenza reti (1 partita rimanente)

Slovacchia – 3 punti, 2 gol segnati, 0 differenza reti (1 partita rimanente)

Ungheria – 3 punti, 2 gol segnati, -3 reti di differenza

Slovenia – 2 punti, 2 gol segnati, 0 differenza reti (1 partita rimanente)

Croazia – 2 punti, 3 gol segnati, -3 reti di differenza

Repubblica Ceca – 1 punto, 2 gol segnati, -1 differenza reti (1 partita rimanente)

(La differenza reti è il primo fattore che determina un pareggio dopo i punti, seguito dai gol segnati, dalle vittorie, dal totale dei punti disciplinari minimi e dalla classifica generale delle qualificazioni agli Europei)