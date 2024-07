Nauseda è stato inaugurato per un secondo mandato come presidente della Lituania

Venerdì Gitans Naousidas è stato insediato per il secondo mandato come presidente della Lituania.

Nella sessione ufficiale del Parlamento, Nauseda ha prestato giuramento e ha pronunciato il discorso di inaugurazione.

Durante l’incontro ufficiale, il Presidente ha messo la mano sulla Costituzione e ha giurato “di essere leale alla Repubblica di Lituania e alla Costituzione, di svolgere coscienziosamente i miei doveri e di essere equamente giusto verso tutti”.

La nausea ha anche pronunciato la frase “Dio ti aiuti!”, anche se, per rispettare i diritti dei non credenti, la giuria del giuramento aveva il diritto di omettere questa frase.

Dopo l’inaugurazione si terrà una messa nella cattedrale di Vilnius.

Nel pomeriggio il Primo Ministro Ingrida Simonit arriverà al Palazzo Presidenziale e delineerà il mandato del governo. Di solito, dopo l’insediamento del presidente, il primo ministro mantiene la sua posizione, ma sono possibili cambiamenti nella composizione del governo.

In serata si terrà un ricevimento nel cortile del Palazzo Presidenziale in onore dell’insediamento del Presidente per il secondo mandato quinquennale.

È già stato riferito che al secondo turno delle elezioni presidenziali svoltesi il 26 maggio, Noceda ha vinto, ottenendo il 74,25% dei voti. Il suo rivale è stato Šimonit del partito conservatore “Unione della Patria – Democratici Cristiani Lituani”, che ha ottenuto il 24,34% dei voti.