[FGO]Dovrei ritirare Hibishika Azumo? ｜Cattura il castello del drago danzante

Questo articolo spiega se dovresti ritirare “Azumo Hibichika Pickup” da FGO. Chiariamo anche se dovresti disegnare Hibiki e Senkey che appaiono nel gacha pick-up Dancing Dragon Castle, quindi usalo come riferimento quando disegni il gacha.

Azumi Isora dovrebbe essere ritirato?

Non è una brutta prestazione, ma non abbastanza da forzarla.

Azumi Isora, un nuovo server a 5 stelle, è un server bravo a supportare NP e buff, simile a Taikobo e altri.

Tipologia di prestazione adatta ai percorsi in cui sono schierati gli attaccantiTuttavia, le prestazioni non sono abbastanza elevate da renderlo una priorità. A meno che non ti piaccia Azumi Isora.OK, aspetta un po’.

Se vuoi aumentare la facilità d’uso, hai bisogno del livello Noble Phantasm.

Dato che è una classe Alter Ego, è interessante che possa essere usata a un raggio più ampio contro 4 Knights of Taikobo ecc., ma poiché è una classe Alter Ego, ha un vantaggio 1,5x (anche il suo potenziamento è piccolo) ed è più difficile per produrre potenza di fuoco.

Se vuoi migliorare la tua usabilità come maestro di volo, ti consigliamo di far salire di livello il tuo Noble Phantasm il più possibile.

Manca solo circa un mese al nostro anniversario e all’evento del costume da bagno.

La prima metà di quest’anno è finita e manca solo circa un mese all’anniversario.

È impossibile dire che tipo di prestazione sarà effettivamente fino al giorno dell’implementazione, ma in quel momentoFai attenzione quando maneggi le pietre per non pentirti di averle tenute.Facciamolo.

Livello di raccomandazione semplice

sgombro Livello consigliato

Hibichika [ ★☆☆ ]

·Limitato

・Agli alleati è possibile fornire circa il 40% di potenziamento e il 20% di NP

└Carica te stesso del 50% NP

-Sembra una versione Alter Ego di Taikobo

・Attacco speciale del caos, Portatore di illusione nobile

La prestazione non è male, ma non è sufficiente dare priorità in questo periodo dell’anno.

Costume da bagno Kiyohime ·Limitato

・In termini di prestazioni, va bene

Criteri del livello di raccomandazione e loro interpretazione *Il livello di raccomandazione può variare a seconda delle sessioni di gacha che si svolgono nello stesso momento e del contenuto degli eventi precedenti e successivi. Livello consigliato Standard/spiegazione Per favore, per favore tiralo fuori. ★★★ 【 Dovrebbe avere la massima priorità 】

La facilità di gioco cambia radicalmente a seconda che lo possiedi o meno. Fondamentalmente, i servi devi dipingere. ★★☆ [الطبقة العليا في مجال معين]

L’attaccante più forte di ogni classe e un Berserker versatile. Se dovessi scegliere in base alle prestazioni, a quale server darei la priorità? ★☆☆ [احتفظ بها إذا أردت]

Puoi ritirarlo se vuoi.

