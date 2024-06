immagine: zutergomors.ru

Il film sulle previsioni di Otto è stato pubblicato giovedì su Facebook dalla direzione dello zoo di Târgu Mureș e mostra il macaco che elimina la Polonia dalla competizione e sceglie la bandiera portoghese.

“Otto è una scimmia conosciuta per le sue bizzarrie allo zoo di Targu Mures. Ora ho scoperto che è anche l’indovino degli Europei di calcio svoltisi in Francia. Dopo aver dimostrato di avere ragione nella partita tra Italia e Spagna, è era vero che sono andato con la mano di Otto e l’Italia ha vinto, e ora ho preparato il video della partita di stasera e ho scoperto che la squadra vincente tra Polonia e Portogallo sarà il Portogallo, e non è stato menzionato chi segnerà perché non ho pubblicato le foto della Nazionale dei calciatori Forse nella partita finale pubblicheremo anche le foto dei calciatori e forse scopriremo chi segnerà. L’idea di Oracle Euro 2016 risale al direttore dello zoo. Finora ho pensato di provare questa opzione per ottenere pronostici per le partite di calcio della UEFA, e penso che si avvererà anche questa volta. In caso contrario, lo considereremo uno scherzo.” UNLarveCosmin Blaga, Consigliere per la Comunicazione del Comune di Targu Mures.

Otto è nato a Debrecen, in Ungheria, nel 2000, e dal 2011 è portato nello zoo più grande del Paese, quello di Targu Mureș.

La portavoce del consiglio comunale di Targu Mures, Cosmina Oprea, ha detto ad A.MLarve Otto è diventato famoso dopo una straordinaria fuga nel 2014, quando fuggì dallo zoo con altre sei scimmie, quattro maschi e tre femmine, e trascorse diversi giorni nelle foreste della regione di Târgu-Mureşoloi.