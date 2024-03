Fine del supporto per le app Android in Windows 11

Pubblicato: 7/3/2024 05:00

Microsoft ha annunciato che terminerà il supporto per le app Android su Windows 11, dopo tre anni, che fino ad ora hanno funzionato sotto WSA (Windows Subsystem for Android). Gli verrà negato il sostegno esattamente tra un anno, il 5 marzo del prossimo anno. Si prevede che alcuni cambiamenti avvengano immediatamente.

Da oggi non è più possibile trovare Amazon Appstore e le relative app Android sul Microsoft Store. Chi attualmente ha delle app installate dall'Amazon Appstore potrà utilizzarle fino a nuovo avviso, ma non sarà possibile scaricare nuove app.

Amazon ha già risposto alla notizia, cosa che ha sorpreso tutti i soggetti coinvolti, dato che Microsoft finora ha aggiornato solo la WSA. Hanno affermato che avrebbero garantito una transizione graduale. A partire da oggi, gli sviluppatori non possono più inviare nuove app ad Amazon Appstore destinate a Windows 11. Gli autori di app esistenti possono aggiornarle fino a quando Microsoft non terminerà il supporto completo il prossimo anno.

Non conosciamo i motivi per cui è stato interrotto il supporto. Possiamo ipotizzare che Microsoft si sia arresa perché senza un accesso diretto al Google Play Store non può sperare di avere una buona esperienza utente simile a quella fornita da Apple su macOS, che esegue tutto per iOS.

