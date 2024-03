Flipkart: il valore di Flipkart è diminuito di Rs 41.000 crore in due anni

Delhi: il valore della principale società di e-commerce nazionale Flipkart (Flipkart) si è ridotto di Rs 41.000 crore in due anni. Ciò è comprensibile se guardiamo alle transazioni azionarie della sua società madre con sede negli Stati Uniti, Walmart. Mentre nel gennaio 2022 il valore dell’azienda era di 40 miliardi di dollari, nel primo mese di quest’anno è sceso a 35 miliardi di dollari. Secondo fonti aziendali, il valore di Flipkart è diminuito a causa dello scorporo della società fintech PhonePay.

Walmart, che valuta Flipkart 40 miliardi di dollari nel 2022, ha venduto l’8% delle sue azioni per un valore di 3,2 miliardi di dollari. Acquisirà un'altra quota del 10% nella società pagando 3,5 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2024. Ciò porta la sua partecipazione in Flipkart all'85%. Di conseguenza, la società di e-commerce è stata valutata 35 miliardi di dollari. Tuttavia, Flipkart ha sfidato le aspettative di Walmart. Dopo il completamento dello spin-off PhonePay nel 2023, Walmart non ha ancora aggiornato il valore nelle sue informazioni. È stato riferito l'ultima volta che la sua azienda è stata valutata nel 2021. Poi è stato rivelato che anche PhonePe è stata valutata insieme.

Phonepay ha raccolto 850 milioni di dollari da aziende come General Atlantic, Tiger Global, Rabbit Capital e TVS Capital Funds. Pertanto, il suo valore ha raggiunto i 12 miliardi di dollari. D'altra parte, fonti aziendali hanno affermato che il valore delle vendite lorde (GMV) di Flipkart è aumentato dal 25% al ​​28% su base annua nel 2023… da 29 a 30 miliardi di dollari. Di conseguenza, il valore dell'azienda aumenterà in modo significativo fino a raggiungere i 38-40 miliardi di dollari. È noto che Flipkart ha riportato un utile netto consolidato di Rs 56.012 crore e una perdita netta di Rs 4.846 crore nell'anno fiscale 23. Ha riportato una spesa di Rs 60.858 crore.