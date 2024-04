Foto di Nang Sang Khan di Luang Prabang nel 2024

Ieri sera (11 aprile) a Luang Prabang. I risultati del giudizio “Nang Sangkhan” di Luang Prabang per l'anno 2024 o 1386 d.C. sono stati annunciati e la persona scelta per essere il Sangkhan quest'anno è Alia Inthasorn, concorrente n. 3, 17 anni della Sombun Santivap High School , altezza 160 cm, peso 50 kg.

Ad Aaliya verrà dato il nome “Mahotra Devi”, la settima figlia di Lord Kapilprom. La mano sinistra tiene il volante. La mano destra tiene un tridente. C'è un pavone come mezzo. Ras Thao Kapilphrum è stato invitato a fare il bagno il 14 aprile 2024 durante il Festival Songkran. O la torta di Capodanno laotiano a Luang Prabang, che quest'anno si terrà in grande stile per 10 giorni consecutivi perché coincide con l'anno del turismo laotiano.

Lao Youth Radio FM 90.0 MHz riporta informazioni che durante l'intervista del panel Alia ha risposto ad una domanda su come incoraggiare tutti i segmenti della società a proteggere l'ambiente. Per rendere Luang Prabang bella e bella ha detto: “Voglio che tutti nella comunità passino all'uso di borse di stoffa invece di borse di plastica. Non lasciare rifiuti sparsi in giro. E non gettare rifiuti nei fiumi e nei canali per il bene della bellezza di Luang Prabang”.