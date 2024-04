ZURU collabora con MasterChef per nuovi micro brand

ZURU collabora con MasterChef per lanciare una nuova linea di creazioni micro-brand.

Il set include 11 mini pezzi realistici Cuoco Creazioni, tra cui ramen giapponese, torta al cioccolato e ciliegie, fragrante torta di mele e altro ancora. Ogni capsula include anche accessori come un cappello da chef con luce LED UV, pinze da portata e altri strumenti per servire, e una ricetta per ricreare una versione a grandezza naturale del piatto.





“Quando l'azienda ha lanciato Mini Brands nel 2019, sapevamo di essere sulla buona strada e la nostra strategia a lungo termine è sempre stata quella di guidare e supportare la categoria degli oggetti da collezione creando al contempo una sottocategoria di oggetti da collezione mini come parte del viaggio. Mini Mania, ” afferma Anisha Vieira, Global Brand Director di ZURU. “È una cosa reale e abbiamo un'incredibile base di fan di Miniac con il desiderio di vedere tutto realizzato in miniatura.”

Serie di realtà Cuoco (Ora in onda la stagione 22) Segue gli chef dilettanti mentre competono settimanalmente in una serie di sfide culinarie e rischiano l'eliminazione nel loro viaggio per rivendicare il titolo di MasterChef. I giudici includono Gordon Ramsay, Graham Elliott, Joe Bastianich e altri.

“Il nostro team di licenze si è riunito per rendere piccola ogni categoria e continua a sfruttare il patrimonio aziendale collaborando con alcuni dei più grandi marchi del mondo”, afferma Vieira. “Cuoco Uno degli spettacoli più famosi e apprezzati al mondo, l'abbinamento Mini Brands offre un'esperienza autentica e creativa scoperta da veri talenti del cibo.

I mini marchi MasterChef sono ora disponibili per $ 9,99 su Target e Amazon.