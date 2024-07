foto | Romanticismo in Italia: La donna più bella del mondo e lo straordinario regista si scambiano baci sensuali

L’attrice Monica Bellucci e il regista Tim Burton Hanno una relazione dalla fine del 2022 e si dice che siano fidanzati. Ad ogni modo, sono felicemente innamorati e non si nascondono più al pubblico.

Mentre il suo ex marito Castello di Vincenzo, Con la quale è stato sposato per 16 anni, si vantava della giovane modella brasiliana Nara BattistaIl che ricorda a molti la sua seconda moglie Tina Kownackiattrice Monica Bellucci Ha trovato l’amore con un regista britannico Tim Burton. Anche se in molti si chiedono cosa ci trovi di tanto strano la donna italiana, da anni conosciuta come la donna più bella del mondo BartoneSi sta divertendo molto con il suo nuovo amore. A giudicare da Cassel, concludiamo che a Monica non piacciono gli uomini classicamente belli, ma chiaramente le piacciono gli uomini con una forte personalità, e Tim Burton è senza dubbio così.

Monica e Tim, innamorati, sono stati visti di recente L’Italia a CalcuttaÈ un antico borgo medievale costruito sulle rocce a picco sullo stretto, a 50 chilometri da Roma. È un villaggio sfollato che è diventato una comunità artistica e dove la coppia è andata ad un appuntamento al buio. egli è chiamato, Monica e Tim hanno pranzato lì, alla Terrazza sul Treja, dove si sono scambiati i convenevoli.

Sebbene stiano insieme dalla fine del 2022, l’attrice ha confermato la relazione solo nel giugno del 2023, quando ha detto brevemente che era soprattutto felice di aver incontrato questo regista unico.

foto | Monica Bellucci ha un nuovo fidanzato: è “mano nella mano” con l’eccentrico Tim Burton