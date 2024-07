Abu Dhabi ∙ Aumentare la validità del passaporto per i cittadini degli Emirati Arabi Uniti da 5 a 10 anni. L’Autorità Passaporti degli Emirati ha informato che i cittadini che hanno compiuto 21 anni e che presenteranno domanda a partire da oggi riceveranno un passaporto con validità 10 anni. Anche i passaporti degli stranieri, compresi i malesi che hanno ottenuto la cittadinanza emiratina, saranno rinnovati per un periodo simile. È stato inoltre informato che il certificato di nascita, il passaporto e la carta d’identità degli Emirati per i neonati verranno rilasciati immediatamente se inviati tramite la piattaforma Mabrouk Ma Yak.