Galaxy Fit3 Fitness Band – Motivarti al polso – Ispirarti

Il ritmo della vita impone un ritmo in cui gli obblighi e le pressioni dominano sempre più, quindi prendersi cura della propria salute è fondamentale. La consapevolezza dell’importanza della salute fisica e mentale sta crescendo poiché sempre più persone cercano modi per migliorare la propria qualità di vita. Come ridurre lo stress, dormire meglio e muoversi in modo più efficiente sono domande su molte menti. Galaxy Fit3 è più di un semplice cinturino sportivo, è il simbolo di un approccio moderno alla salute e al benessere personale che unisce tecnologia e facilità d'uso.

Con un’ampia gamma di soluzioni tecnologiche, dalle app per il monitoraggio del fitness ai sistemi avanzati di gestione delle patologie croniche, la salute digitale ha rivoluzionato il modo in cui le persone gestiscono la propria salute. Grazie alla capacità di monitorare indicatori e abitudini corporee sane in tempo reale, la tecnologia consente decisioni più informate che portano a una salute e un benessere migliori.

SAMSUNG Galaxy Fit3 È in prima linea in questa rivoluzione, offrendo le ultime tecnologie di monitoraggio della salute e fungendo da costante promemoria e motivazione per gli utenti a mantenere uno stile di vita attivo e raggiungere i propri obiettivi di salute. Integrando la salute digitale nella tua routine quotidiana, Galaxy Fit3 apre le porte a uno stile di vita più informato e più sano, accessibile direttamente dal tuo polso.

Il Galaxy Fit3 è dotato di funzionalità avanzate di monitoraggio della salute che coprono tutto, dalla frequenza cardiaca e dai livelli di stress alla qualità del sonno. Con tecnologia integrata Metriche sulla salute Galaxy Fit 3 consente agli utenti di avere una visione completa della propria salute. Avendo un braccialetto intelligente che monitora il tuo sonno, incluso il monitoraggio delle fasi Movimento oculare rapido In Abitudini del sonnoGalaxy Fit3 ti consente di migliorare il tuo comfort per una migliore salute generale.

Che tu sia un appassionato corridore, ciclista o nuotatore, Galaxy Fit3 supporta molto di più 100 esercizi diversi, ma ti consente anche di personalizzare e monitorare i tuoi obiettivi di allenamento specifici. G Resistenza all'acqua e alla polvere Secondo lo standard IP68 E valutazione 5 ATM Galaxy Fit3 ti consente di allenarti in qualsiasi ambiente senza preoccuparti del tuo dispositivo.

La fascia fitness Galaxy Fit3 promuove la salute generale. Nel mondo di oggi in cui siamo costantemente connessi e spesso inondati di informazioni digitali, Galaxy Fit3 ci ricorda di mantenere un equilibrio tra connettività e salute. Grazie alla possibilità di impostare promemoria per la meditazione e gli esercizi di respirazione, Galaxy Fit3 promuove la salute mentale come parte essenziale di uno stile di vita sano.

Incorporando funzionalità di sicurezza come il rilevamento delle cadute e la messaggistica SOS di emergenza, Galaxy Fit3 offre la tranquillità di sapere che puoi ricevere aiuto rapidamente in caso di emergenza. Questo è un altro passo avanti nel garantire che la salute digitale si concentri non solo sulla sicurezza fisica ma anche sulla sicurezza personale.

La smart band Galaxy Fit3 funziona perfettamente all'interno dell'ecosistema Samsung Galaxy e consente il controllo delle notifiche e la connettività senza soluzione di continuità con altri dispositivi Samsung. Galaxy Fit3 garantisce che la salute digitale rimanga al centro della tua esperienza tecnologica.

Con un focus sulla promozione della salute e del benessere digitale Galaxy Fit3 Rappresenta il passo successivo nell'evoluzione della tecnologia indossabile per aiutarti a vivere una vita più sana ed equilibrata.

già disponibile

Il cinturino Galaxy Fit3 è già disponibile in Slovenia in tre colori: grigio, argento e oro rosa.