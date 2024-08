Gianluigi Buffon resta ottimista nonostante la sconfitta dell’Italia contro la Spagna

La leggenda dei portieri italiani, Gianluigi Buffon, era di umore filosofico la mattina dopo l’umiliante sconfitta degli Azzurri contro la Spagna nel Campionato Euro 2024.

L’ex portiere, ora parte integrante dello staff tecnico di Luciano Spalletti, ha elogiato l’attuale portiere Gigi Donnarumma per aver mantenuto l’1-0 della sua squadra grazie a una serie di parate brillanti.

Buffon ha però preferito restare ottimista nonostante la battuta d’arresto com.tuttomercatoweb Citatelo quando spiega questo;

“A volte è più facile affrontare la sconfitta che la vittoria. E secondo me ieri abbiamo trovato delle risposte, indipendentemente dal fatto che siano negative o meno.

“Se dopo la partita con l’Albania pensavamo di meritare nove gol, dopo la partita di ieri non si può nemmeno pensare che ne meritassimo quattro”.

L’Italia, che ha saputo superare le avversità nei principali tornei europei, ha bisogno di un solo punto nell’ultima partita del girone contro la Croazia a Lipsia lunedì. Buffon ha spiegato:

“Non c’è bisogno di avere paura, puoi sentire la giusta dose di ansia prima della partita finché non entri in campo per il riscaldamento. E poi deve essere divertente, perché hai l’opportunità di dimostrare il tuo talento.

“Sono convinto che alla fine faremo una partita diversa e resteremo qui a parlare d’altro”.

Spalletti ha grandi scelte da fare in vista della partita di lunedì. L’attaccante Gianluca Scamaca non è riuscito a impressionare poiché l’unica punta e la coppia di centrocampo Jorginho e Nicolò Barella hanno subito una pesante sconfitta da parte di una buona squadra spagnola. Buffon ha però chiarito che non è il momento di farsi prendere dal panico;

“I giocatori erano tranquilli a fine partita. Chiaramente non erano soddisfatti né contenti a partita finita, ma c’era molta lucidità nell’analisi della partita e delle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare”.

Steve Mitchell | GIFN