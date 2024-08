Mistero nello spazio: la NASA individua un oggetto strano, enorme e veloce: questo è ciò che si sa a riguardo

L’agenzia spaziale statunitense NASA ha identificato un oggetto enorme e strano nello spazio, la cui caratteristica più importante è l’enorme velocità con cui si muove fuori dall’universo, e le sue dimensioni sono migliaia di volte più grandi della dimensione della Terra, che è ha sollevato molte domande e speculazioni tra i ricercatori nel campo dell’astronomia.

Secondo l’agenzia spaziale, l’oggetto gigante scoperto è 27.306 volte più grande della Terra e si muove a una velocità così elevata che potrebbe separarsi dall’intera Via Lattea. Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano britannico “Daily Mail”, si sostiene che il pianeta gigante o oggetto misterioso nello spazio si sta muovendo ora ad una velocità di un milione di chilometri all’ora. Gli scienziati affermano che questo oggetto è stato scoperto a una distanza di oltre 400 anni luce dalla Terra (un anno luce equivale a sei trilioni di chilometri).

Uno strano oggetto è stato trovato nello spazio (Foto di: Reuters)

Gli scienziati della NASA non hanno identificato l’oggetto misterioso, ma secondo loro è probabile che si tratti di una “nana bruna” – un tipo di oggetto substellare più grande di un pianeta e più piccolo di una stella – più grande di un pianeta ma troppo piccolo per avere energia nucleare . Reagiscono come al sole, cioè non producono abbastanza energia per brillare da sole. Se l’oggetto verrà confermato come una nana bruna, sarà il primo oggetto del genere mai registrato in uno stato caotico. Un’orbita ultraveloce che potrebbe separarsi dalla nostra galassia natale.

L’Agenzia spaziale americana ha confermato che un gruppo di scienziati che lavoravano al progetto “Backyard Worlds: Planet 9” dell’agenzia sono stati i primi a scoprire il corpo celeste. “Non riesco a descrivere il livello di eccitazione”, ha detto al Daily Mail lo scienziato tedesco Martin Kabatnik, membro di lunga data del programma. “Quando ho visto per la prima volta la velocità con cui si muoveva, ero sicuro che ci fosse familiare”, ha ammesso il ricercatore di Penberg.

Secondo l’astronomo Dr. Kyle Kramer, esistono diverse teorie in astrofisica che possono spiegare come un oggetto possa raggiungere velocità così incredibili. La NASA ha detto che gli scienziati intendono saperne di più sull’oggetto, che hanno chiamato CWISE J1249, nel tentativo di migliorarlo. Comprendi la sua composizione chimica, o “composizione dei suoi elementi”.