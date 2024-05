Gli aiuti stanno arrivando prima che cada altra pioggia

Lancio di fondi di emergenza, portaerei, invio di cibo sull’aereo di Neymar: le iniziative si sono moltiplicate martedì 7 maggio per aiutare gli abitanti del sud del Brasile, che temono il ritorno delle piogge dopo le inondazioni storiche.

>> Il Sud del Brasile è sott’acqua, 29 morti e 60 dispersi

>> Inondazioni nel sud del Brasile: 37 morti e almeno 74 dispersi

>> Alluvioni in Brasile: una corsa contro il tempo per salvare le vittime

Foto: AFP/VNA/CVN

Il bilancio del peggior disastro climatico della storia del Rio Grande do Sul, importante stato agricolo, continua a salire: 95 morti, 131 dispersi e 372 feriti, secondo l’ultimo rapporto della Protezione Civile.

“I numeri continuano ad aumentare ma purtroppo rimangono in gran parte imprecisi poiché siamo ancora in uno stato di emergenza“, ha annunciato il governatore di questo Stato, Eduardo Leyte, in una conferenza stampa.

“Ha avvertito del pericolo”Nuove forti piogge a partire da venerdì 3 maggio (…) potrebbero provocare ulteriori inondazioni in zone già gravemente colpite“.

A Porto Alegre, il capoluogo della regione, e in più di 400 comuni, più di 159.000 persone sono già state costrette a lasciare le proprie case a causa dello straordinario innalzamento del livello dell’acqua causato dal maltempo della scorsa settimana.

Martedì 7 maggio sono arrivati ​​nella capitale aiuti e donazioni provenienti da tutto il Paese, dove “Il bisogno più urgente è l’acqua“, ha osservato Sabrina Ribas, della Protezione civile.

“Sono esausto. Dio non voglia che restiamo senza acquaLo ha detto Elizabeth (67 anni) all’AFP mentre riempiva i secchi da uno dei pochi rubinetti disponibili nella città di Alvorada, vicino a Porto Alegre.

Il Comune capoluogo ha precisato che solo due dei sei impianti di depurazione sono in funzione e che ospedali e residenze sono dotati di cisterne, dopo che è stato emanato un decreto di razionamento dell’acqua.

“Non ci sono aspettative che il sistema ritorni alla normalità“, ha ammesso il Comune.

Foto: AFP/VNA/CVN

“Il bellicoso”

Nella località di Canoas, un sobborgo di Porto Alegre, le barche vanno avanti e indietro per salvare i residenti che hanno deciso di restare nelle loro case fino all’ultimo minuto o che non hanno potuto avvicinarsi prima.

“Eravamo in una stanza all’ultimo piano e l’acqua saliva fino al sesto gradino delle scale. Siamo riusciti a uscire in tempo, ma ora speriamo che le acque si calminoBrenda Silveira (24 anni) ha detto all’AFP.

Come parte del processoSimile a una situazione di guerraMercoledì 8 maggio la Marina Militare invierà nella regione la portaerei “Atlántico”, la più grande nave militare dell’America Latina, con due impianti mobili di trattamento delle acque reflue.

Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha dichiarato l’apertura diFondo di emergenza“Dal governo federale per”Cerotto“Da parte sua, il governatore Light ha parlato di revocare il divieto”200 milioni di riyal (36 milioni di euro) in fondi di emergenza“Dallo stato del Rio Grande do Sul.

Circa 15.000 soldati, vigili del fuoco, agenti di polizia e volontari sono stati mobilitati per salvare le vittime.

Paesi come l’Uruguay e l’Argentina, confinanti con il Rio Grande do Sul, hanno fornito o stanno fornendo attrezzature di soccorso e personale specializzato.

Hanno partecipato anche molte celebrità. La stella del calcio Neymar ha noleggiato un aereo pieno di cibo. “Prego affinché tutto ritorni alla normalitàLo scrive in un messaggio su Instagram, corredato da foto che mostrano l’aereo pieno di scatole di cibo e bottiglie d’acqua.

Foto: AFP/VNA/CVN

Meteo preoccupante

Mentre le scene di devastazione continuavano, le previsioni del tempo diventavano allarmanti.

L’Istituto Nazionale di Meteorologia (Inmet) prevede condizioni meteorologiche avverse.grande pericolor” nell’estremo sud dello stato fino a mercoledì, con più di 100 mm di pioggia caduti in questa zona che finora è stata abbastanza preservata.

La meteorologa Katia Valiente ha avvertito che anche al centro e al nord dello Stato è prevista pioggia, che potrebbe peggiorare entro la fine della settimana.

Circostanza aggravante: annuncio di un calo della temperatura.

Martedì il livello del fiume Guayba, che attraversa Porto Alegre e la sua zona, ha raggiunto i 5,28 metri, un livello storico.

Oltre alle operazioni di salvataggio, garantire la sicurezza rappresenta un’ulteriore sfida, mentre le segnalazioni di furti con scasso all’interno delle case abbandonate aumentano la tensione.

Le autorità locali hanno annunciato un aumento delle forze di polizia e hanno chiesto la mobilitazione di altre forze di sicurezza. Hanno anche promesso di intervenire con fermezza contro la diffusione di “fake news” sulla tragedia, che complicano ulteriormente il lavoro dei soccorritori.

AFP/VNA/CVN