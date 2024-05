Huawei offre FreeBuds 6i, che hanno una migliore cancellazione del rumore e dei bassi

Huawei ha un nuovo paio di auricolari wireless con la presentazione dei FreeBuds 6i.

Il grande miglioramento di questa coppia è la cancellazione attiva del rumore.

I FreeBuds 6i sono anche certificati Hi-Res Audio Wireless.

Negli ultimi mesi Huawei ha focalizzato l’attenzione sull’audio indossabile con il FreeClip pensato per le orecchie aperte. Anche gli auricolari leggermente sperimentali hanno ricevuto una nuova finitura opaca Opzione colore beigeMa per gli amanti degli auricolari, l’azienda ha lanciato anche i FreeBuds 6i.

Queste nuove offerte sono le ultime nella gamma Huawei di modelli di auricolari in-ear, concentrandosi su due aree specifiche in termini di miglioramenti: cancellazione del rumore e bassi.

Per quanto riguarda il primo, Huawei spiega che i FreeBuds 6i sono dotati della tecnologia Advanced Intelligent Dynamic Active Noise Cancellation 3.0 (il che è fantastico). “La creazione di modelli in tempo reale e un algoritmo avanzato ottimizzano perfettamente l’ANC in 34 scenari diversi”, osserva qui.

Mentre mostrava il dispositivo, insieme ad altri sette dispositivi, in occasione del lancio del prodotto innovativo ieri sera a Dubai, Huawei ha anche sottolineato che la cancellazione attiva del rumore è utile per ambienti con livelli di rumore fino a 55 decibel, quindi propone questi nuovi FreeBuds come opzione. per chi lavora da remoto in aree rumorose o viaggia in aereo.

Per quanto riguarda i bassi, come li descrive Huawei, in ciascun auricolare sono presenti driver super magnetici da 11 mm, in grado di raggiungere un minimo di circa 14 Hz.

“Supportano il codec audio LDAC HD e hanno ottenuto la certificazione Hi-Res Audio Wireless”, ha aggiunto Huawei in un comunicato condiviso con Hypertext.

Infine, i FreeBuds 6i offrono fino a 35 ore di riproduzione con ANC disattivato e abbinati a una custodia di ricarica completamente carica (mostrata nelle immagini sottostanti). Gli auricolari possono durare da soli fino a otto ore senza ANC, più fino a cinque ore con gli auricolari indossati.

Al momento in cui scrivo, come molti dei dispositivi presentati ieri sera, Huawei non ha specificato disponibilità o prezzi locali. Tuttavia, sappiamo che il lancio locale è previsto per il secondo trimestre di quest’anno.