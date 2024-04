Gli ingegneri municipali riceveranno formazione da “IIT, Mumbai” per lavori di costruzione di strade in calcestruzzo

La Mumbai Municipal Corporation ha intrapreso lavori di betonaggio su larga scala. L'amministrazione comunale attua varie misure per garantire che le opere in calcestruzzo stradale siano dello standard più elevato e della migliore qualità. Nell'ambito di questo, l'amministrazione comunale ha organizzato un workshop di un giorno su come utilizzare le ultime tecnologie nella costruzione stradale, cosa fare e cosa non fare (fare e non fare) e chiarire i dubbi degli ingegneri esperti che lavorano in questo campo. Il “dominio” vero e proprio. (Mumbai Strada)

Il workshop si terrà presso l'Indian Institute of Technology (IIT, Mumbai) Powai sabato 27 aprile 2024 dalle 10:00 alle 16:00. Il workshop inizierà alla presenza del commissario e direttore municipale Bhushan Jagrani. Indian Institute of Technology (IIT) Nominato Esperto in Ingegneria Civile Prof. medico. K. Quinto. Krishna Rao sarà il principale mentore degli ingegneri municipali. In questo workshop 150 ingegneri dell'azienda municipale riceveranno una formazione tecnico-scientifica nel campo della costruzione di strade in calcestruzzo. (Mumbai Strada)

Queste informazioni verranno presentate durante il workshop

La Municipal Corporation ha pianificato una strategia di cementificazione stradale per liberare le strade principali di Mumbai dalle buche. I gruppi di ingegneria stanno lavorando per implementarlo in modo efficace. L'amministrazione comunale ha organizzato un seminario di un giorno al fine di rendere i lavori di costruzione stradale in calcestruzzo più qualitativi e qualitativi, adottare la tecnologia moderna, le conoscenze tecniche insieme alle cose da fare e da non fare nella costruzione stradale (da fare e da non fare) e migliorare quotidianamente operazioni. (Mumbai Strada)

Oltre alla guida e alla formazione, i dubbi e le domande degli ingegneri che lavorano in questo campo riceveranno risposta in questo workshop da professori esperti dell'Indian Institute of Technology, Mumbai. 150 ingegneri civili saranno formati in officina sabato 27 aprile 2024 e altri 150 ingegneri civili saranno formati in officina sabato 4 maggio 2024. Questo workshop sarà di grande beneficio per garantire che la qualità del calcestruzzo cementizio le strade sono molto alte e migliori. (Mumbai Strada)

