NewsPascani.com Pacani, Tārgu Frumos, Iași – La sonda europea Mars Express ha osservato dei “ragni” su Marte

La navicella spaziale Mars Express dell'Agenzia spaziale europea (ESA) ha avvistato dei “ragni” sulla superficie del Pianeta Rosso nella regione antartica.

Tuttavia, i ragni non sono ciò che temiamo (o amiamo, a seconda dei casi) qui sulla Terra, ma piuttosto il risultato di un processo complesso che sublima l'anidride carbonica e porta in superficie la materia oscura in agguato sotto la superficie durante la primavera su Marte. .

“Ragni” di Marte Sono molto più grandi di quelli a cui siamo abituati, lunghi fino a un chilometro.

Un fenomeno meraviglioso che porta ad uno spettacolo incredibile

L’anidride carbonica forma lunghi geyser che spruzzano il suolo marziano in schemi “a ragno”, un fenomeno affascinante che si traduce in una straordinaria visibilità da centinaia di chilometri di distanza in orbita.

Molti siti sono stati rinvenuti al di fuori di un'area marziana chiamata Città Inca (ex Labirinto di Angustus) a causa delle colline geometriche che ricordano Dei monumenti Inca.

Le origini del paesaggio sono un mistero. Gli scienziati ritengono che potrebbe essersi formato nel tempo e le dune di sabbia si sono trasformate in rocce.

