30 migliori Ombrellone Da Giardino 3X3 da acquistare secondo gli esperti

Quando esciamo per acquistare il nostro Ombrellone Da Giardino 3X3 preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Ombrellone Da Giardino 3X3 perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



VOUNOT Ombrellone da Giardino, Diametro 3M, Ombrellone Decentrato Parasole, con Base a Croce, Protezione UV, Grigio

€ 72.62

18 used from €54.68

Free shipping

Amazon.it Features Part Number 3578093502564 Model 3578093502564 Color Grigio Size Ø 3m

LIFE IS Ombrellone da Giardino a Palo Laterale Misura 3 x 3 m. Palo in alluminio 53x77 mm.Tessuto poliestere.Camino Antivento.Base a Croce girevole a 360°.Regolabile in 6 posizioni. Colore Tortora

Amazon.it Features Ombrellone da Giardino a Palo Laterale. Dimensioni 3 x 3 metri.

Palo in alluminio verniciato 53x77 mm.

8 stecche in acciaio 14 x 24 mm

Apertura manuale con Manovella

Tessuto in poliestere da 250 gr con rivestimento PA

My garden Ombrellone Garden, 3 x 3 m, Ecrù

€ 66.90 in stock 2 new from €66.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ombrellone parasole garden 3x3 metri

Struttura in alluminio con palo diam. 48 mm di colore marrone

Telo Parasole in tessuto poliestere idrorepellente 180g/m2 di colore ecrù con Airvent

Sistema di Apertura e Chisura con Manovella

Misure Ingombro Esterno: L. 300cm - P. 300cm - H. 230 cm

Hortan Ombrellone Rettangolare Diametro 3 x 2 Metri Con Palo Centrale, Struttura In Acciaio Inossidabile, Chiusura a Manovella E Copertura Protettiva Per Arredo Esterno, Giardino e Terrazzo

Amazon.it Features SOLIDO E RESISTENTE: Se sei alla ricerca di una copertura pratica e duratura da posizionare nel giardino o sul terrazzo di casa abbiamo progettato questo ombrellone con palo centrale completo di struttura in acciaio inossidabile. Ideale anche per chi deve arredare e coprire spazi esterni di bar, hotel, ristoranti e attività commerciali.

TELO ANTIVENTO: Apertura facilitata grazie al meccanismo a manovella che in pochi istanti permette di aprire completamente tutto il rivestimento senza sforzi. Progettato con sistema Air Vent che attraverso l’apertura superiore evita che il telo trattenga vento in caso di temporali e subisca danni ribaltandosi, questo meccanismo aiuta anche il ricircolo dell’aria in modo da non creare afa sotto l’ombrellone.

TELAIO IN ACCIAIO AD ALTA DENSITA’: La copertura è sorretta da 6 stecche dallo spessore di 2 Cm per distribuire il peso in modo omogeneo e aumentarne la stabilità, ciò consente di resistere a forti folate di vento e alla pioggia abbondante senza spezzarsi. L’intera struttura è realizzata in acciaio inossidabile con tubolare ad elevato spessore da 40 mm ed è concepito con dimensioni salvaspazio in modo richiuderlo in verticale dopo l’uso e utilizzarlo anche all’interno di tavoli.

RIVESTIMENTO ANTISTRAPPO E 20 % PIU’ TRASPIRANTE: Il rivestimento è realizzato in tessuto poliestere multistrato da 160 gr/mq, materiale composto per essere più resistente del cotone e per offrire riparo dal sole forte e dall'umidità serale. Questa copertura rende la superficie impermeabile, fa sì che non scolorisca con l'esposizione ai raggi solari, previene la formazione di muffa e il rapido scolorimento.

DIMENSIONI: Larghezza: 300 Cm, Profondità: 200 Cm, Altezza: 220 Cm. Tubo telaio: 40 Mm. Stecche telaio: 20 mm. READ 30 migliori Cuoci Uova Sode da acquistare secondo gli esperti

Megashopitalia Ombrellone da Giardino a Sbalzo Quadrato 3x3 MT in Alluminio Ecrù a Banana Decentrato Ristorante Bar Locale Balcone Terrazzo Esterno con Telo in Poliestere Impermeabile

1 used from €60.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Struttura in acciaio Misura 3x3 Metri a 8 Stecche Basclunte

Protezione dai raggi UV: 30+

Telo Beige in poliestere impermeabile da 180 g/m2 con camino per sfiato dell' aria

Apertura e Chiusura a Manovella Rapida e Sicura e con Sistema di Regolazione dell'inclinazione dell' ombrellone in diverse posizioni

Base a croce con sistema anticaduta (PIASTRELLE IN CEMENTO NON INCLUSE)

Gardenia - Ombrellone Decentrato Da Giardino Mt. 3X3 In Alluminio Richiudibile Da Esterno Arredo Piscina, Gazebo, Terrazze, Bar, Hotel, Balconi

Amazon.it Features Ombrellone a braccio regolabile in alluminio mt. 3x3 con palo decentrato in alluminio 77x53 mm

Telo di copertura in poliestere 220 gr./mq; protettivo anti-uv, con 8 stecche in alluminio 14x24 mm

Angolo di inclinazione regolabile con flap e airvent colore beige

Apertura con maniglione e manovella + base con sistema di rotazione a 360°

Include base a croce per mattonelle (non incluse) da 50x50

BAKAJI Ombrellone da Giardino Decentrato con Parasole Inclinabile Palo in Alluminio Rotazione 360° Base a Croce Arredamento Esterno Gazebo Piscina Giardino Terrazzo Colore Ecru (3x3 Mt)

€ 179.90 in stock 1 new from €179.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Size 3x3 Mt

ifuoricasa My Garden Oasis Ombrellone da Giardino, 3 x 3 Metri, Ecrù

€ 199.04 in stock 2 new from €199.04 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ombrellone Oasis 3 x 3 metri

Palo centrale in legno diametro 48 mm con finitura tinta olio, 8 stecche 20 x 28 mm

Telo in poliestere 250 g/m2 di colore écru, con trattamento idrorepellente SCOTCHGARD resistente all'acqua, allo sporco e traspirante

Camino antivento e Volant, (Base in cemento non inclusa)

Misure Ingombro Esterno: L. 300 cm - P. 300 - H. 270 cm (Altezza Interna sotto al Parasole H200 cm)

Outsunny Ombrellone 3x3 m da Giardino Girevole a 360° con Manovella e Inclinazione Regolabile, color Cachi e Nero

Amazon.it Features DESIGN CON 2 LIVELLI: L'ombrellone da giardino ha una copertura quadrata che crea un ampio spazio d'ombra. Il design del tettuccio a 2 livelli permette il passaggio dell'aria, assicurando una migliore stabilità.

MECCANISMO A MANOVELLA CON 4 INCLINAZIONI: L'ombrellone è dotato di un sistema a manovella che ti permette di regolarlo a tuo piacimento fino a 4 posizioni, per trovare un'angolazione ottimale per evitare il sole.

ROTAZIONE A 360°: L'ombrellone da esterno dispone di una base a croce e grazie al pedale puoi ruotare il parasole di 360° (nota: le piastrelle zavorrate non sono incluse, il consiglio è di usare piastrelle più pesanti di 60 Kg).

MATERIALI DI ALTA QUALITÀ: Realizzato con una struttura di tubi di alluminio e tessuto in poliestere, l'ombrellone è perfetto per il giardino, terrazze, ecc.

DIMENSIONI: Dimensione ombrellone: 295L x 295Pcm. Altezza ombrellone: 275cm. Dimensione base a croce: 100L x 100P x 6Acm.

FP-TECH OMBRELLONE DA GIARDINO DECENTRATO 3X3 ORIENTABILE GIREVOLE A 360° PALO ALLUMINIO (Struttura Antracite e Telo Bianco)

Amazon.it Features Color Struttura Antracite e Telo Bianco Size 3x3

Hortan Ombrellone Rettangolare Decentrato Diametro 2 x 3 Metri Con Palo Laterale, Struttura In Acciaio Inossidabile, Chiusura a Manovella E Copertura Protettiva Per Arredo Esterno, Giardino e Terrazzo

Amazon.it Features SOLIDO E RESISTENTE: Se sei alla ricerca di una copertura pratica e duratura da posizionare nel giardino o sul terrazzo della tua casa abbiamo progettato questo ombrellone con palo laterale completo di struttura in acciaio inossidabile. Ideale anche per chi deve arredare e coprire spazi esterni di bar, hotel, ristoranti e attività commerciali.

TELO ANTIVENTO: Apertura facilitata grazie al meccanismo a manovella che in pochi istanti permette di aprire completamente il rivestimento senza sforzi. Progettato con sistema Air Vent che attraverso l’apertura superiore evita che il telo trattenga vento in caso di temporali e subisca danni, questo meccanismo aiuta anche il ricircolo dell’aria in modo da non creare afa sotto l’ombrellone.

TELAIO IN ACCIAIO AD ALTA DENSITA’: Progettato con base a croce utile per distribuire il peso in modo omogeneo e aumentarne la stabilità. La copertura è sorretta da un telaio con 6 stecche dallo spessore di 2 Cm in modo da essere più resistente contro vento e pioggia. La struttura è in acciaio inossidabile con tubolare rinforzato da 50 mm ed è concepito con dimensioni salvaspazio perché è possibile richiuderlo in verticale dopo l’utilizzo.

RIVESTIMENTO ANTISTRAPPO E 20 % PIU’ TRASPIRANTE: Il rivestimento è realizzato in tessuto poliestere da 160 gr/mq, materiale studiato per essere più resistente del cotone e per offrire riparo dal sole più forte e dall'umidità serale. Questa composizione rende l’ombrellone impermeabile, resistente all'usura, ai raggi UV e agli agenti atmosferici, aiuta a prevenire la formazione di muffa ed il rapido scolorimento della superficie.

DIMENSIONI: Misure Struttura, Larghezza: 200 Cm, Profondità: 300 Cm, Altezza: 210 Cm. Tubo struttura: 50 mm. Stecche telaio: 20 mm.

FP-TECH OMBRELLONE DA GIARDINO DECENTRATO 3X3 LATERALE RICHIUDIBILE, BEIGE CHIARO O VERDE (Beige)

€ 89.99 in stock 1 new from €89.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Telaio: grigio scuro

Colore tessuto: beige chiaro

Struttura pieghevole salvaspazio

Tessuto impermeabilizzato

Megashopitalia Ombrellone da Giardino 3X3 Bianco Base Decentrata Alluminio Telo Poliestere 250gr Impermeabile e Rotazione 360° Piscina Giardino Terrazzo Bar Ristorante (Telo Bianco e Struttura Bianca)

2 used from €211.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ombrellone base decentrata 3x3

Struttura in alluminio bianco e Copertura poliestere colore bianco da 250 gr Impermeabile

Base a croce in metallo per posa piastrelle (non incluse) e chiusura a soffietto con ingombro minimo

Apertura: Maniglia girevole. - Inclinazione : fino a 45 gradi tramite maniglia scorrevole. Direzionabilità a 360 gradi e inclinazione

Gruppo Maruccia - Ombrellone da Giardino 3x3 Metri con Luci Led Solari - Palo Laterale in Alluminio - Telo Idrorepellente Resinato Color Ecrù

Amazon.it Features OMBRELLONE A SBALZO. Ombrellone per il giardino con palo laterale per sfruttare al meglio la zona d’ombra, consentendo di posizionarci tavoli, divani e lettini

COMPLETO DI LED. Le luci di tonalità fredda, alimentate dal pannello solare posto sul vertice, sono distribuiti sulle stecche e sul rosone centrale

SOLIDA STRUTTURA. La struttura è realizzata in alluminio color bianco con palo e bacchette rinforzate. La base a croce è inclusa, le mattonelle di zavorra sono escluse. Dalla linea elegante, può essere impiegato per arredare giardini, verande, terrazze, piccole strutture ricettive

TELO IDROREPELLENTE. Il tetto, di color bianco e con volante, è realizzato in poliestere idrorepellente per proteggere dal sole nelle ore diurne e dall’umidità nelle ore solari e notturne. Dispone inoltre dispone di apertura superiore per sfogo aria, per il massimo della stabilità anche in caso di folate improvvise di vento

AMPIE DIMENSIONI. L’ombrellone è quadrato e misura 3 x 3 metri, l’altezza complessiva è di 2,63 metri

BAKAJI Ombrellone da Giardino Decentrato 3x3 Palo Alluminio Telo con Pendente Chiusura a Manovella Base a Croce Sistema Air Vent Arredamento Esterno Gazebo Giardino Terrazzo (Ecru)

Amazon.it Features Fantastico e Nuovo Ombrellone da Giardino a Palo Laterale Decentrato, solida struttura portante in Alluminio, con telo di Copertura in Poliestere da 180 gr/mq con pendente, Antipioggia, Resistente alle alte e basse temperature, che garantisce un'ottima protezione dai raggi UV.

Caratteristica principale del nuovo Ombrellone con base a croce di BAKAJI è la resistente struttura a 8 stecche in Acciaio che ne garantisce una ottima resistenza nel tempo, e una perfetta stabilità anche durante le giornate più ventilate.

Il palo laterale in alluminio ha un diametro di ben 48,8 mm, Non arruginisce, ed è coperto da una speciale verniciatura a polvere. Apertura manuale a manovella, Grande stabilità e robustezza, ferramenta in metallo antiruggine.

Dal design raffinato, è ideale in giardini, terrazze e piscine, un complemento d'arredo indispensabile per godersi l'estate all'aperto.

Diametro dell'ombrellone: 3 metri - Altezza dell'ombrellone: 2,5 metri - Palo laterale in alluminio diametro 48 mm con speciale verniciatura a polvere - Telo in Poliestere 180 gr/mq con pendente Antistrappo, ( Waterproof ) Impermeabile, resistente agli agenti atmosferici , grande robustezza - AirVent ( Sistema di ventilazione ) antiribaltamento - 8 Stecche in acciaio per una maggiore stabilità, anche durante le giornate più ventose - Base in Metallo 1x1 Mt - Apertura e Chiusura a manovella. READ 30 migliori Primo Compleanno Bambina da acquistare secondo gli esperti

My_garden Verso Ombrellone a Braccio Retrattile, Ecrù, 3 x 3 Metri

€ 250.00 in stock 1 new from €250.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ombrellone Retrattile a braccio VERSO 3x3 metri Ecrù

Struttura in alluminio verniciato a polvere epossidica di colore antracite, palo decentrato 77x53 mm, 8 stecche 12x23 mm

Telo in poliestere con rivestimento in PVC 250 g/m2 di colore Ecrù

parasole con inclinazione multi-posizioni, sistema di apertura retrattile con manovella, sistema di rotazione a 360° azionabile con pedale, base a "T" per alloggio piastrelle (non incluse) nella parte posteriore.

Dim.: 300x300x270 cm

giordano shop Ombrellone da Giardino Decentrato 3x3m in Legno Telo in Acrilico con Balza Danieli San Francisco Ecrù

Amazon.it Features Ombrelloni da Giardino Palo Laterale

LIFE IS Ombrellone da Giardino a Palo Centrale 3x3 metri. Palo in alluminio da 48 mm. Apertura a corda. Tessuto poliestere con flap. Colore Ecru

Amazon.it Features Ombrellone da Giardino a Palo Centrale. Dimensioni 3x3 metri.

Palo centrale in alluminio da 48 mm verniciato.

8 stecche in acciaio 14x20 mm

Apertura manuale tramite un comodo sistema di corde e carrucole che rendono l'apertura molto semplice e comoda.

Tessuto in poliestere da 180 gr con flap.

SF SAVINO FILIPPO Ombrellone quadrato 3x3 in alluminio nero tela ecrù da giardino terrazzo bar campeggio con trattamento antiruggine

€ 79.99 in stock 1 new from €79.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ideale in giardino e in balcone, consigliato per attività di pubblico esercizio come bar ristorante hotel ecc...

Struttura in alluminio in colore nero con trattamento antiruggine.

Non scolorisce.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Diametro palo portante 48 mm, spessore 1 mm 8 stecche in metallo di supporto 12x21 mm Telo in poliestere colore ecrù 180 gr/m2 Altezza 260 cm

LA BASE NON FA PARTE DELL’OFFERTA.

FRANKYSTAR Ombrellone retrattile 3x3 da giardino per esterni con braccio laterale rotabile 360°, struttura inossidabile resistente ai raggi UV e con feritoie di areazione (Beige)

Amazon.it Features Ombrellone da giardino decentrato con solida struttura in acciaio

Dotato di robusto palo laterale da Ø 48 mm e telo ottagonale in poliestere 180 gr/mq da 300x300 cm con bordura da 50 mm

Idrorepellente e resistente ai raggi UV, si presta perfettamente ad essere personalizzato con l'applicazione di stampe o loghi

Dotato di base di sostegno a croce invertita con predisposizione per lastre di cemento (non fornite) e di robuste giunzioni in ABS

Dotato di comoda manovella, risulta molto facile da manovrare e rapidissimo da aprire e chiudere. Regolabile sia in altezza che in inclinazione

Ombrellone da Giardino 3x3 Professionale a Palo Centrale in Legno. Ombrellone Antivento con Telo Idrorepellente 100% Acrilico. Stecche intercambiabili

Amazon.it Features ☑️ Ombrelloni da bar e da terrazzo Danieli con meccanismo di apertura manuale a corda con carrucola e spinotto di sicurezza e doppio muscolo in legno pregiato. Adatti all'uso professionale, per dehors e giardino.

☑️ TESSUTO PROFESSIONALE: Il telo 100% acrilico, sostenuto da stecche in legno intercambiabili, è antimacchia, idrorepellente e traspirante.

☑️ CAMINO ANTIVENTO: Il telo parasole prevede sulla sommità un camino antivento che permette all'ombrellone di resistere alle raffiche di vento senza inarcarsi o ribaltarsi.

☑️ STRUTTURA A PALO CENTRALE IN LEGNO KOTO: gli ombrelloni da bar Danieli sono una produzione artigianale completamente italiana. Realizzati in pregiato legno kotò, noto per le caratteristiche estetiche delle sua tessitura media fine con fibratura diritta e per la notevole resistenza agli agenti atmosferici.

☑️ BASE NON INCLUSA

BAKAJI Ombrellone da Giardino Decentrato 3x3 Mt Palo Alluminio Chiusura a Manovella Base a Croce Sistema Air Vent Arredamento Esterno Gazebo Piscina Giardino Terrazzo Ambienti Esterni (Verde)

Amazon.it Features Fantastico e Nuovo Ombrellone da Giardino a Palo Laterale Decentrato, solida struttura portante in Alluminio, con telo di Copertura in Poliestere da 180 gr/mq, Antipioggia, Resistente alle alte e basse temperature, che garantisce un'ottima protezione dai raggi UV.

Caratteristica principale del nuovo Ombrellone con base a croce di BAKAJI è la resistente struttura a 8 stecche in Acciaio che ne garantisce una ottima resistenza nel tempo, e una perfetta stabilità anche durante le giornate più ventilate.

Il palo laterale in alluminio ha un diametro di ben 48,8 mm, Non arrugginisce, ed è coperto da una speciale verniciatura a polvere di colore Nero. Apertura manuale a manovella, Grande stabilità e robustezza, ferramenta in metallo antiruggine

Dal design raffinato, è ideale in giardini, terrazze e piscine, un complemento d'arredo indispensabile per godersi l'estate all'aperto.

Diametro dell'ombrellone: 3 metri, Dimensioni totali dell'ombrellone ( aperto ): 300 x 250 cm

Bizzotto Ombrellone da Giardino Braccio Decentrato, Struttura in Alluminio Telo Grigio e Copriombrellone, Palo Girevole 360° e Inclinazione Verticale Ines (3x3)

Amazon.it

GARDENIA Spring 300, Ombrellone da Giardino Ø mt. 3X3 Decentrato in Acciaio da Esterno Arredo Piscina, Gazebo, Terrazze, Bar, Hotel, Balconi - Palo Antracite Telo Bianco

Amazon.it Features Ombrellone a Palo Decentrato Retrattile da 3 metri di diametro

Telo di copertura di colore Bianco con airvent in poliestere idrorepellente 180gr./mq.

Dotato di Base a Croce, da fissare con mattonelle o basi da riempire con acqua (non incluse)

Apertura a manovella con ingombro esterno: L. 300cm - P. 300 - H. 260 cm

My Garden Luna Ombrellone, 3 Metri Di Diametro, Ecrù, 300 X 300 X 230 Cm

€ 78.91 in stock 7 new from €77.85

2 used from €75.66

Free shipping

Amazon.it Features Ombrellone retrattile mod. Luna diam. 3 metri

Struttura in ferro verniciato a polvere epossidica di colore grigio, con palo decentrato diam. 50mm e 6 stecche

Telo in poliestere 180g/m2 di colore ecrù con pendente

Base a croce (Piastrelle in cemento non incluse)

Misure Ingombro Esterno: Diam. 300cm - H. 230 cm

Totò Piccinni Ombrellone da giardino CUBA con palo centrale e struttura in alluminio (3 x 2 Metri, Grigio)

Amazon.it Features Ombrellone parasole CUBA

Struttura in alluminio verniciato a sabbia, Telo Parasole in tessuto poliestere idrorepellente di colore Ecrù Tortora o Verde con Airvent

Sistema di Apertura e Chisura con Manovella palo 48 mm

Misure Ingombro Esterno: (300 x 200 x 240h) (300x300x270) (300 x 400 x268) cm

La Base non è inclusa nella cofezione

MICHELE SOGARI Ombrellone da Giardino 3X4 Bianco Base Decentrata Alluminio 3 X 4 Telo Poliestere e Rotazione 360 gr - Total White (ombrellone)

€ 305.00 in stock 1 new from €305.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ Ombrellone base decentrata 3x4

✅ Struttura in alluminio bianco e Copertura poliestere colore bianco da 250 gr

✅ Base a croce in metallo per posa piastrelle (non incluse) e chiusura a soffietto con ingombro minimo

✅ Apertura: Maniglia girevole. - Inclinazione : fino a 45 gradi tramite maniglia scorrevole. Direzionabilità a 360 gradi e inclinazione

✅ ATTENZIONE : QUESTO PRODOTTO E' MARCHIATO MICHELE SOGARI & C. SRL E VENDUTO ESCLUSIVAMENTE DA EMMESSESTORE. TUTTI GLI ALTRI VENDONO UN OMBRELLONE CHE NON RISPECCHIA LA QUALITA’ DI QUESTO PRODOTTO. VERIFICATE SEMPRE CHE SIA PRESENTE IL MARCHIO SULL'IMBALLO

MICHELE SOGARI OMBRELLONE da Giardino Beige DECENTRATO A Braccio Alluminio 3X4 Giardino 3 X 4 Telo Molto Resistente Antivento

Amazon.it Features Ombrellone base decentrata 3x4

Struttura in alluminio grigio antracite - Copertura poliestere colore beige da 250 gr

Apertura: Maniglia girevole. - Inclinazione : fino a 45 gradi tramite maniglia scorrevole. Direzionabilità a 360 gradi e inclinazione

Base a croce in metallo per posa piastrelle (non incluse) e chiusura a soffietto con ingombro minimo

ATTENZIONE : QUESTO PRODOTTO E' MARCHIATO MICHELE SOGARI & C. SRL E VENDUTO ESCLUSIVAMENTE DA TOYSANDGARDEN. TUTTI GLI ALTRI VENDONO UN OMBRELLONE CHE NON RISPECCHIA LA QUALITA' DI QUESTO PRODOTTO. VERIFICATE SEMPRE CHE SIA PRESENTE IL MARCHIO SULL'IMBALLO READ 30 migliori Olio Di Fegato Di Merluzzo Capsule da acquistare secondo gli esperti

SAMIRA Ombrellone da Giardino a Braccio decentrato 3x4 MOD. Bahamas

Amazon.it Features L'ombrellone a braccio decentrato del brand SAMIRA è un eccellente elemento d'arredo esterno, particolarmente indicato per attività di pubblico esercizio aventi spazi all'aperto.

Dimensioni: 300 x 400 cm; Altezza: 3,10 mt (max); Base: 112,7x80x6(h) cm; Peso: 68 Kg; Struttura: legno indonesiano con finitura teak;

Palo: 93x93 mm; Diametro mozzo: 110 mm; Stecche n.8 - 20x35 mm con orli rinforzati in pelle;

Top: poliestere 310 gr/mq. waterproof, colore ecrù; Apertura con meccanismo a manovella

Spesso comprati insieme: Set Tavolo e sedie da Giardino Pieghevoli, Set Tavolo e sedie da Esterno Bianco - mod. Positano (https://www.amazon.it/dp/B091D5BBQZ?ref=myi_title_dp)

BAKAJI Ombrellone da Giardino Decentrato con parasole Inclinabile Palo in Alluminio Rotazione 360° Base a Croce Arredamento Esterno Gazebo Piscina Giardino Terrazzo Colore Ecru (3x4 Mt Flap)

Amazon.it Features Color Marrone Size 3x4 Mt Flap

