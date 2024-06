Finora non si sapeva come questo parassita urbano si fosse evoluto e colonizzato le abitazioni umane. Così gli scienziati hanno utilizzato il sequenziamento del DNA per studiare lo scarafaggio tedesco (Blattella germanica) e far risalire le sue origini all’India orientale e al Bangladesh, ha riferito il portale. Conversazione.





Puzzle tedesco

La star della nostra storia attirò l’attenzione nell’Europa dell’Est quando fu avvistato nei negozi di alimentari militari durante la Guerra dei Sette Anni (1756-1763). Le forze avversarie si chiamavano l’un l’altra uno scarafaggio: i russi lo chiamavano “scarafaggio prussiano”, mentre i soldati britannici e prussiani lo chiamavano “scarafaggio russo”.

Poi nel 1767, il biologo svedese Carl Linnaeus classificò questa specie e le diede il nome (Blatta germanica). Blatta in latino significa “sfuggire alla luce” e Germanica perché gli esemplari da lui esaminati furono raccolti in Germania.

Alla fine, gli scienziati hanno scoperto specie affini con un’anatomia simile in Africa e Asia. Hanno variamente suggerito che lo scarafaggio tedesco potrebbe essersi evoluto prima in Africa o in Asia e poi aver conquistato il mondo. Ma non avevano modo di testare le loro teorie. Gli studiosi di Hadith lo hanno fatto. Hanno prelevato campioni di DNA da 281 scarafaggi in 17 paesi in tutto il mondo.

Hanno poi confrontato le sequenze di DNA di una specifica regione genetica chiamata CO1…