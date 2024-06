I cinque negozi ateniesi che risveglieranno il tuo italiano interiore

Leggi in 3′

La pizza preparata nel forno a legna, la pasta al dente nelle versioni classiche italiane e soprattutto le materie prime pure, sono must-have dei ristoranti italiani o dei ristoranti italiani di Atene da inserire nella tua prossima lista di viaggio. La cucina italiana è multidimensionale e necessita di attenzione ai dettagli per essere presentata correttamente. Ora Atene ha i suoi degni rappresentanti e nell’elenco seguente troverai i negozi perfetti per pasta e pizza autentiche.

Valtiziana: La nuova pizza italiana di cui tutti a Valtizio parlano

Granillo

Nel centro di Atene sorge Granello, che significa “grano”, nome che si riferisce alla pregiata farina proveniente dal porto dell’Italia meridionale, la farina Caputo, considerata uno dei migliori tipi di impasto per pizza napoletana al mondo.

Alcune ottime opzioni nel menu sono: la classica margherita, la marinara con salsa di pomodoro, aglio, olio d’oliva e origano fresco, origano secco che è un suggerimento vegetariano, salame con delizioso salame napoletano e audace picante con mozzarella e parmigiano. Salame piccante, miele con peperoncino e basilico fresco.

Informazioni: Pericleo 18, Sintagma | pagina Facebook

Alex: Barretta di pasta fresca

Nel lato bello e tranquillo di Kolonaki, troverai la nuova avventura dello chef Alex Vassilatos, che ha messo tutta la sua arte e passione nella pasta, creando un bellissimo pasta bar. Il menu è in linea con verdure ed erbe aromatiche di stagione, poiché Alex si impegna a massimizzare il gusto e l’aroma di ogni piatto. I suoi piatti d’autore includono conchiglie con funghi, latte, parmigiano, olio e pasta di tartufo nero fresco, oltre alla pasta al pesto di basilico. Dal punto vendita potrete anche procurarvi salse fresche pronte da “abbinare” a ciò che più vi piace in cucina.

Informazioni: Piazza Dexamenis 3, Kolonaki | pagina Facebook

cupola

Nel giovane e vivace ristorante Pagrati c’è Coppola, dove troverete un ricco menù di pasta fresca e pizza. Nel menu della pasta alcuni degli ingredienti elencati sono uova di manzo, vitello, funghi selvatici e ricci di mare freschi. Mentre per quanto riguarda la pizza, le scelte possono spaziare dalla classica margherita con mozzarella di bufala alla salsa salicia, scamorza, salsa di pomodoro, nduja San Marzano e mozzarella di bufala affumicata.

Informazioni: 13 Euphorionos, Bagrati | pagina Facebook

Trattoria Italia D’Onofrio

In una bella via pedonale di Metz vi aspetta un palazzo a due piani dai sapori autentici, dove la pasta è la protagonista del negozio. Lì troverete dell’ottima puttanesca, pasta nera e beurre al gorgonzola con pera, gorgonzola e guanciale.

Informazioni: Eroda 8, Mets | pagina Facebook

Di base

L’elegante Cardinale è un luogo che rispetta la cucina italiana. Ai suoi tavoli, per cominciare, proverete i sapori freschi della focaccia appena sfornata, realizzata con impasto a lenta lievitazione di cinque giorni, che viene ovviamente utilizzato anche nelle squisite pizze in catalogo. Il caveau è particolarmente curato in quanto puoi scegliere tra 80 adesivi e 150 adesivi.

Informazioni: 38 Metropolis, Syntagma | pagina Facebook

