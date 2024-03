Gli scienziati hanno dimostrato che i cani conoscono i nomi delle cose

Non solo i cani riescono a comprendere i comandi che vengono loro rivolti, ma possono anche comprendere il significato delle singole parole che si riferiscono agli oggetti. Gli scienziati sono giunti a questa conclusione durante gli esperimenti: pubblicato Articolo sulla rivista Current Biology.

Tra gli animali domestici, i cani occupano un posto speciale in termini di capacità sociali e comunicative nei rapporti con le persone. Pertanto, le loro capacità cognitive attirano l'attenzione degli scienziati.

I ricercatori dell'Università di Budapest (Ungheria) hanno condotto un esperimento per scoprire se i cani sono in grado di comprendere non solo i comandi, ma anche i nomi dei singoli oggetti. Lo studio ha incluso 18 cani i cui EEG sono stati rilevati utilizzando sensori.

I proprietari hanno chiamato i nomi dei giocattoli conosciuti dai cani, e poi hanno mostrato loro gli oggetti nominati o altri, ad esempio: “Zara, guarda – una palla”. L’analisi dei dati ha mostrato che l’attività cerebrale nei casi in cui la parola nominata coincideva con l’oggetto era diversa dai casi in cui il cane veniva “ingannato”.

Gli scienziati notano la stessa differenza nel diagramma del cervello in esperimenti simili con le persone e considerano questa prova della comprensione delle parole. La differenza nei segnali era tanto maggiore quanto più la parola nominata era familiare al cane.

Secondo gli autori, il fatto che i cani, come gli esseri umani, siano in grado di comprendere il significato delle singole parole che si riferiscono a oggetti, potrebbe cambiare la comprensione degli scienziati dell'unicità delle persone. Ciò ha anche importanti implicazioni per teorie e modelli di sviluppo del linguaggio. “Non solo i cani imparano comportamenti specifici in risposta a comandi specifici, ma possono comprendere il significato di singole parole specifiche, proprio come gli esseri umani”, afferma la coautrice Lilia Magyari.