Gli scienziati hanno scoperto che il dodo era in realtà molto potente

Il dodo è un uccello estinto che viveva sull’isola di Mauritius nell’Oceano Indiano.. Era un grande uccello incapace di volare dall’aspetto piuttosto strano, con un corpo potente, una testa grande e un becco ricurvo.

La sua estinzione avvenne alla fine del XVII secolo, poco dopo l’arrivo dell’uomo sull’isola.che portarono con sé animali e piante invasive che cambiarono l’ecosistema del dodo.

La particolarità di questo tipo è questa Il dodo viene spesso descritto come un uccello goffo, in parte perché si è evoluto in un ambiente privo di predatori naturali.

Non c’è bisogno di volare per sfuggire alle minacce, Il dodo ha sviluppato un corpo grande e potente che, insieme alle ali basse, lo ha reso meno agile.. Inoltre, il suo comportamento e il suo aspetto lo facevano sembrare più goffo rispetto ad altri uccelli.

Il Dodo era davvero così stupido e lento come pensavamo?

Tuttavia, gli scienziati hanno recentemente fatto una scoperta rivelatrice su questo strano uccello: Nonostante la sua cattiva reputazione, in realtà era “eccezionalmente potente”.

Questi nuovi risultati, pubblicati la scorsa settimana sulla rivista Giornale zoologico della Società Linneasfidando la visione comune del dodo come animale goffo.

“I pochi resoconti storici dei dodo viventi suggeriscono che fosse un uccello agile e attivo che amava la foresta”, afferma Mark Young, autore dello studio e ricercatore presso l’Università di Southampton nel Regno Unito.

Il dodo raggiunse la sua importanza evolutiva quando si verificò la prima estinzione di una specie Osservato dagli esseri umani in tempo reale.

Questi potenti uccelli incapaci di volare incontrarono i loro predatori più importanti quando i coloni olandesi arrivarono sull’isola di Mauritius nel 1598, che adoravano mangiare i dodo. Ci sono voluti solo 70 anni per sterminarli; L’ultima volta che furono visti fu nel 1662, secondo il Museo di Storia Naturale dell’Università di Oxford.

I primi ricercatori credevano che l’uccello lungo 36 pollici e pesante 50 libbre vivesse una vita molto confortevole sull’isola remota senza predatori.Ha incolpato la sua esistenza non minacciosa per ostacolare il progresso evolutivo.

I ricercatori hanno iniziato a demistificare le prime storie sugli esemplari di dodo e, una volta analizzate le storie vere, Riclassificò il dodo e un uccello chiamato solitario (Pezopphas solitaria), che viveva sull’isola Rodrigues a Mauritius, come cugini stretti, nella stessa famiglia delle colombe e delle colombe..

“Le prove provenienti da campioni di ossa suggeriscono che il tendine del dodo che chiudeva le sue dita era eccezionalmente forte, somigliante al tendine dei moderni uccelli rampicanti e sonaglianti. Queste creature erano perfettamente adattate al “suo ambiente”.

Nel frattempo, Biologi straordinari stanno cercando di far rivivere specie di uccelli estinte è da tempo impegnata in uno sforzo rivoluzionario per stabilizzare l’ecosistema a Mauritius.

