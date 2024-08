Immagine | Madonna ha festeggiato il suo compleanno in Italia: la Regina del Pop ha promesso di fare una grossa donazione a Pompei

Cantante americana madonna Coprirà le spese di un anno di spettacolo per i giovani e i bambini di Pompei. Ciò è avvenuto durante una visita che ha fatto nella regione in coincidenza con il suo 66esimo compleanno venerdì (16 agosto). Il budget annuale del progetto è di 250mila euro.

Il direttore del sito archeologico tedesco, Gabriel Zutstriegel, ha portato la cantante in un tour della città di Pompei in occasione del suo compleanno. Questa città ed Ercolano furono completamente distrutte e sepolte dalla catastrofica eruzione del Vesuvio del 24 agosto 79 d.C.

Poi Madonna ha incontrato il gruppo teatrale “Sogno di Volare”, che ha presentato uno spettacolo classico al Teatro Grande di Pompei.

Il Parco Archeologico sostiene il team nel suo sforzo di coinvolgere la popolazione locale nella vita culturale del sito UNESCO.

Il programma mira a coinvolgere, sostenere e incoraggiare i giovani della zona intorno a Bombay, nella regione Campania, nel sud Italia, che soffre di un elevato tasso di abbandono scolastico, disoccupazione giovanile e migrazione.

Ricordiamo che Madonna è stata in Italia per una settimana. Si reca per la prima volta a Portofino ospite della maison Dolce & Gabbana.

Il cantante, i cui antenati provenivano dalla regione italiana dell’Abruzzo e sono immigrati negli Stati Uniti, viene spesso in Italia per le vacanze.