Gli utenti Airtel riceveranno gratuitamente Apple Music e Apple TV Plus. Tempi del Maharashtra

Anche gli utenti Wynk Premium trarranno vantaggio da questa partnership tra Airtel e Apple Music. Quindi gli utenti Wink possono godersi Apple Music con offerte esclusive. Le offerte Apple TV Plus e Apple Music saranno disponibili per gli utenti Apple il prossimo mese.

Secondo quanto riportato dai media è ormai chiaro che gli utenti prepagati non riceveranno queste agevolazioni. Solo gli utenti con pagamento posticipato, gli utenti Airtel Xtreme Premium e gli utenti Wink Premium possono utilizzare Apple TV+ e Apple Music.

Supporto anticrisi Airtel



Negli ultimi giorni gli stati nordorientali di Tripura, Manipur, Mizoram e Meghalaya sono stati colpiti da forti piogge. Di conseguenza, si è verificata una situazione di inondazione e molte persone sono rimaste intrappolate nelle zone colpite dall’alluvione e alcune hanno perso la vita. Airtel ha annunciato chiamate, dati gratuiti e validità estesa per gli utenti in questi stati.

I clienti nelle aree colpite dalle inondazioni nel nord-est dell’India riceveranno 1,5 GB di dati gratuiti al giorno da Airtel. Sono previste anche chiamate illimitate. Gli utenti prepagati riceveranno questi vantaggi per 4 giorni. Agli utenti con pagamento posticipato è stata inoltre concessa una proroga di 30 giorni per pagare la bolletta.

Gli utenti prepagati possono utilizzare i dati ed effettuare chiamate senza ricaricare. Mentre agli utenti con pagamento posticipato è stata data la possibilità di pagare la bolletta dopo un mese. Per questo motivo, Airtel sta ricevendo una sorta di supporto per coloro che sono in difficoltà. L’azienda ha fatto un annuncio simile anche durante le inondazioni di Wayanad. Fino ad allora l’azienda offriva dati e chiamate gratuite ai propri clienti.