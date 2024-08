Telegram: la comunità TON chiede il rilascio di Pavel Durov in una lettera aperta alla Francia!

La Francia è contraria alla libertà di espressione. Problema associato Arrestato il fondatore dell’applicazione Telegram Fa molto rumore. Perché questa decisione giudiziaria presa dalla Francia mina ulteriormente questo principio libertà E chi Tutela della privacy Su Internet. Una situazione condannata da figure emblematiche come Vitalik Buterin, Elon Musk o dall’intero ecosistema Criptovalute. Ed è per questo che Associazione Ton Ha scritto una lettera aperta indirizzata alle autorità francesi. Un documento in cui rivendichi Rilascio immediato D. Pavel Durov.

Arresto di Pavel Durov: “Un palese attacco alla libertà di espressione”

A parte la schiera degli innamorati Supervisione di beneficenza, Arresto di Pavel Durov Suona come “A Un palese attacco alla libertà di espressione Da entrambi. «Perché costituisce una pericolosa incursione nella fragilità Rispetta la privacy Utenti di Internet.

Un caso in origine Dichiarazione ufficiale del presidente Emmanuel MacronIn prima linea in questa deriva autoritaria sponsorizzata dalla Francia. Almeno con il programma 12 accuse mosse contro il fondatore dell’applicazione Telegram. “La maggior parte di loro sono improbabili.” collusione » Associato ad attività fraudolente utilizzando questo strumento crittografato.

L’applicazione Telegram è nel mirino della giustizia francese

Ma questo non lo impedisce definitivamente rete di tonnellate Per svilupparlo ulteriormente, in collaborazione diretta con Telegram. Questo è il punto dell’esistenza Ha provocato un collasso Poche ore fa, dopo che molte attività sul versante memecoin hanno causato… Deviazione del consenso.

Perché la community TON è molto attiva. Non vuole permettersi di farlo Paura delle azioni della FranciaCiò è discutibile a livello europeo e internazionale. Ecco perché una lettera aperta – con una petizione – è stata appena inviata alle autorità competenti competenti in materia La detenzione è stata considerata arbitraria.

“Chiunque sia impegnato a rispettare la privacy e la libertà di espressione dovrebbe firmare questa lettera indirizzata alle autorità francesi. Speriamo di raggiungere centinaia di milioni di firme”. Associazione Ton

Telegram: la comunità TON invia una lettera aperta alla Francia

Il messaggio è stato chiaramente pubblicato Messaggi di telegramma. Proviene da un’entità chiamata Associazione Tonmira a rappresentare gli interessi della comunità associata a questo ecosistema.

Documentalo Indirizzi diretti in Francia. Ciò è avvenuto dopo l’arresto di Pavel Durov, considerato “A Una violazione diretta di un diritto umano fondamentale : Libertà di espressione per tutti. »

“Chiediamo alla Francia di rilasciare immediatamente il signor Durov e di rispettare il diritto della piattaforma di social media di proteggere la libertà di espressione, la privacy dei suoi utenti e il diritto alla privacy”. Associazione Ton

Allo stesso tempo, l’Associazione TON invita le Nazioni Unite (ONU), il Consiglio d’Europa (CoE), l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), l’Unione Europea (UE) e altri governi competenti Sfidare le azioni della Francia. “Questo sembra essere già il caso da parte russa, dopo che A Una campagna su larga scala di attacchi informatici mirati Contro i siti web legati agli Stati francesi.

Per rafforzare la propria richiesta di liberazione, l’Associazione TON non manca di richiamare A Decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU)Nel caso Podchasov c. Russia. Con voto unanime su Misure di crittografia Si presenta come un “contributo a garantire il godimento degli altri”. Diritti fondamentaliCome la libertà di espressione. “E ancora di più con A Messaggi di telegramma Politiche di moderazione che sono ” Conforme al quadro normativo dell’UEcompresa la legge sui servizi digitali. “Ma cosa cerca la Francia?